國票金傳併購安泰銀聘金低於淨值 好事恐多磨

國票金（2889）併購安泰銀行（2849）傳出聘金行情約300億元，換算約當股價淨值比0.89倍上下，也就是股價淨值比小於1倍。過去安泰銀大股東私募基金隆力集團對於聘金價格相當堅持，此次國票金董事會通過授權談判併購，能否成局，除了國票金內部各股東有待統合以及金管會態度，新娘安泰銀是否願意降價，也是一大變數。

據悉，國票金有意併購安泰銀行，已經嘗試數次，之前陸續因為內部增資、股東立場、大股東適格性乃至純網銀合資夥伴等問題干擾，但國票金並未放棄，近幾年仍積極就併購安泰銀展開接觸，並保持互動，持續更新安泰銀財務、授信與資產品質等各項資料。

據透露，以國票金準備300億元併購安泰銀來看，比起之前京城銀（2809）談判擬併安泰銀的價格其實還要高一些，但是當時安泰銀的淨值還不如現在高，兩相對照，出價其實都相當於股價淨值比0.9倍左右。不過，當年京城銀與安泰銀大股東隆力集團多次拉鋸，隆力雖然對價格略有軟化，但最終仍堅持希望京城銀加價，導致破局收場。此次國票金要併安泰銀，雖然對主管機關來說，有協助解決私募基金入主銀行退場的問題，但是國票金本身大股東立場不一致，又涉及產金分離原則，比京城銀當年擬併安泰銀更複雜。

安泰銀內部經理人與行員其實對於國票金併購並不排斥，主因隆力集團不可能再對安泰銀投資做長遠規劃打算，使安泰銀競爭力受限，面對數位化、純網銀開業、大環境變數增加與大者恆大等挑戰，安泰銀營運相當辛苦，而國票金旗下沒有實體銀行，對安泰銀員工工作權的威脅不大，又可換一個有長遠經營意願的大股東，只是最終併構成局與否，還是要看大股東臉色。