華銀提四大營運策略 積極爭取中小企業業務

華南銀行（5838）今（24）日舉行全行經理人業務研討會議，總經理張振芳於會中針對今年業務提出四大策略，包含提升中小企業業務占率、提升手續費收入、提升財務操作績效及擴大海外資產規模。

目前華銀中小企業業務佔比約67%，銀行期望今年能在業務量方面提升10％，張振芳表示，中小企業的台外幣放款是銀行積極爭取的對象，若能增加中小企業客戶的存款量與放款量，不論是在銀行的利息收入方面，或是公司在財務操作及資產配置都會有所幫助。

而目前華銀手續費收入中財管佔約50％，今年目標提升佔比與收入金額，將會是以全員行銷的方式協助銷售，以帶動手續費收入增長，而高端財管的部分目前仍在申請中，高端財管的手續費收入預計會在明後年才有明顯的影響，另外華銀也會將外幣保單視為今年業務的重點。

去年底張振芳指出，華銀今年資產部位期望由2.8兆增加一成到3兆，並強化債券部位，而債券的投資將會以台債、美債、公債、金融債和公司債等方面進行，而公司債會以電信、科技、5G和AI等相關信用評等較高的公司債券為主，另外美國10年期公債也會是參考之一，銀行預估債券投資會增加10億美元左右。

至於股票部位則會由260億元台幣增加到300億元，主要投資標的為高息低波動的股票；資產部位增加的2,000億中，投資佔約1,400億元。

華銀去年的業績表現受到降息影響，利差縮小及新冠肺炎疫情衝擊使信用成本增高，加上投資收益在低利環境，及股、債市劇烈波動中尚未完全回復，獲利表現雖較前一年度衰退，不過去年放款業務量是有增長。