國票金擬併安泰銀 獨董意見分歧

國票金最大股東旺旺集團今在董事會上，通過授權國票金董事長魏啟林，就併購安泰銀的交易進行洽談，不過獨董意見分歧。國票金大股東、公股高層則表示，不贊成此案，併購操作上也未符市場慣例，對旺旺集團「硬闖」頗有微詞，認為此案困難重重，最終還是要看主管機關金管會的態度。

在旺旺集團主導下，國票金董事會今天提案通過，為辦理投資業務，授權國票金董事長魏啟林就交易條件進行洽談。此「投資業務」，就是併安泰銀。國票金控今天公告，獨董對此案表示意見。

獨董吳青松表示，本併購案的交易架構並未全盤考慮相關備案，諸如換股、部分收購等。而逕以部份現金收購及發行可轉換特別股之百分之百股份收購為起點，對公司財務結構

變動有所影響。本案併購完成後，主併方股權結構轉為弱勢，似有被反併購之疑慮，卻仍需

支付併購溢價，並未經過合理釋疑。

吳青松指出，對併購綜效評估，其來源、合理性尚未明確。與本併購投資相關之融資(發行可轉換特別股比例與定價)多項議題仍未經充分討論審議。對於公司財務報表之立即影響尚未詳細評估。併購建議價格區間僅由市場交易面考慮。與基於股東權益價值考慮的現金

流量折現法，及經專業財務顧問實質審查之建議價格區間差異甚大，未納入綜合考量。

獨董陳惟龍表示，併購交易價格偏離實地查核（DD）的意見。募資條件有改變大股東的結構之慮，影響金控之健全管理。標的公司的放款品質存有高度疑義。附轉換權的特別股不透明，影響未來大股東的平衡，有反併購的可能。特別股的發行股息4.25%，高於現在市場定價。

另兩位獨董饒世湛及陳淑娟則表示贊同。饒世湛表示，本案是一授權案。授權經營團隊就可能的併購案與賣方進行談判。其中所列條件只是談判的架構，並非最後議定的條件。國票金由於缺乏實體通路，未來發展受限。同時由於我國經濟發展已日趨成熟，依靠有機成長（organic growth）實難和同業競爭。考量公司長遠利益，本應支持經營團隊，積極進行本案，其他董事所提各點，也可在談判過程中謹慎考量，尋求有利於本公司的最佳條件。

陳淑娟表示，本案僅授權經營團隊在潛在交易條件架構及範圍下與交易方進行議約。且議約

過程存在交易方可能因為時空背景之轉換而提出新的交易條件。此案是經合規程序聘請知名合格外部專家們，嚴格執行相關盡職調查並出具合理意見書，再經由內部經營團隊分析出具建議方案及價格。同時參考近期併購案件之交易條件。提升金控經濟規模，以利後續積極發展業務擴展版圖並加強實質競爭力。本著善盡忠實及善良管理人義務以追求公司及股東最佳利益，同意並支持授權議約。