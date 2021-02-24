富邦金合併日盛金成功或破局 3月23日見真章

公平交易委員會今（24）日決議通過「不禁止」國內首樁金金併案，意即同意富邦金（2881）與日盛金控（5820）結合，晚間富邦金發言系統也輸入公開資訊觀測站重訊重申，公開收購尚未截止，提醒日盛金股東參與應賣。之前盛傳因政治力介入，市場傳聞也一再放出大股東認為日盛金出價太低的消息，富邦金能否在剩下1個月的時間，成功收購日盛金達到過半門檻，還是會破局？因為公平會通過後，富邦金就沒有再拖延的理由，3月23日就是最後期限，成不成功屆時就能見真章。

富邦金今晚輸入公開資訊觀測站表示，公司將持續公開收購日盛金控之普通股至台灣時間2021年3月23日下午3時30分止，提醒欲參與應賣之日盛金控股東，請依公開收購說明書所載之臨櫃、電話或電子(網路)申請應賣方式，儘速辦理應賣手續。

有關富邦金於2月1日收購到期前四天申請延期，日前金管會特別發布聲明稿，表示有關公開收購案件如擬延長公開收購期間，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第18條第2項規定，有競爭公開收購者或其他正當理由者，原公開收購人得向本會申報並公告延長收購期間，但延長期間不得超過50日。不過富邦金此次申請延長天數一次就達到50天，亦即再有什麼理由也不能拖超過3月23日，合併成功或是破局，最後這一個月時間將是關鍵。

金管會表示，富邦金控公開收購案是否延長公開收購期間，由公開收購人綜合評估各項因素作出決策，金管會維持一貫行政中立，依法行政之原則。並提醒投資人應賣前應詳閱公開收購說明書，並充分了解相關風險，應賣人應自行承擔公開收購無法完成或延後取得收購對價及市場價格變動之風險，並隨時注意最新公告資訊。

富邦金傳出要公開收購日盛金後，傳出最大爭議點，除了日盛金背後中國明天系陸資陰影揮之不去外，即是市場不斷放出日盛金大股東不滿意收購價格13元的消息，但富邦金方面並無意再調高價格，日盛金目前市價為12.1元，傳出收購消息前的價格為10.1元，宣布後一度最高曾有過12.8元價位，但至今還沒有超過13元的價位出現。