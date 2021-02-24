國壽Line上賣旅平險 3分鐘搞定還賺點數

看好國內旅平險成長力道，國泰人壽今（24）日宣布與LINE旅遊首度合作，利用API串接，使民眾能透過LINE旅遊直接投保旅平險，最快3分鐘搞定，還能同時取得LINE POINTS點數。

國壽表示，LINE在台灣擁有超過2,100萬個活躍用戶，是台灣使用率最高的網路服務，同時每月亦有超過百萬人次造訪LINE旅遊。國壽看好LINE的高流量，找來LINE旅遊加入國泰旅遊生態圈的行列，讓保戶在投保完旅平險後，也能在LINE旅遊中同時管理旅遊行程與旅平險，達成「一站式旅遊服務」的數位體驗。

民眾進入LINE旅遊首頁即可投保國壽旅平險，讓民眾在LINE旅遊中安排旅程規劃、訂購飯店的同時，也能進行旅平險的購買，最快只要3分鐘即完成線上即時投保，核保成功保障立即生效，完成各類旅遊產品的一站式購足。

國泰人壽數發部協理林秉毅表示，自去年疫情爆發，旅遊商品市場大幅萎縮，整體壽險業旅平險投保件數減少61%，民眾旅遊意向轉往國內，帶動國內旅遊市場增長，2020年國泰人壽國內旅平險投保件數相較2019年暴增超過180% ; 在未來後疫情時代的新常態社會運作方式，因應消費者不同的旅遊需求，國壽從長期客戶經營的角度，持續深化旅遊生態圈的合作布局。

金管會保險局於去年6月開放保險公司可透過銷售旅遊商品之網路平臺合作推廣旅遊相關保險。國泰人壽即超前部署於2020年12月與東南旅遊合作，成為法令開放後首家與旅遊業合作Open API之保險公司，將旅遊保險服務嵌入旅遊平台之中，達到場景保險的價值。

此外也與雄獅旅行社、肯驛叫車吧、Agoda、KLOOK等知名業者合作旅平險，讓客戶在規劃旅遊的當下，同時滿足保險需求，今年再宣布與LINE旅遊攜手合作，更擴大旅遊場景的保險服務，帶給國人更便捷的保險服務。