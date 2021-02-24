公平會准了！公平會今天同意富邦金控與日盛金控結合

公平會委員會議今天審查富邦金控擬公開收購日盛金控案，審查結果認為，此結合並無顯著限制競爭不利益，因此不禁止富邦金控與日盛金控結合，為富邦金併購案取得門票。

富邦金控去年宣布，擬以公開收購方式取得日盛金控公司全部已發行普通股50.01%至100%股份，原本預訂於今年2月1日完成公開收購，但因公平會遲未同意此樁結合案，且金管會表示，富邦金申請收購條件，必須取得50%股權，且獲得公平會不禁止結合同意函才可以，因此富邦金控於1月30日向金管會申請展延公開收購日期50天，延到3月23日。

公平會表示，富邦金控提出申請，擬以公開收購方式取得日盛金控公司全部已發行普通股50.01%至100%股份，並控制日盛金控公司及其從屬事業之業務經營及人事任免，因符合公平交易法第10條結合樣態，且因參與結合事業已達公平交易法第11條第1項第3款銷售金額申報標準，因此向公平會申報結合。

公平會表示，因為此案參與結合雙方都是金融事業，公平會在審議期間也徵詢主管機關金管會意見。其中富邦金控公司從屬事業營業項目主要為保險業及銀行業等，日盛金控營業項目主要為證券業及銀行業，兩者還在期貨、證券投資顧問、創業投資及保險代理人等業務都有水平重疊關係，而保險代理人業務屬於保險業下游銷售通路，因此兩者也具有上、下游垂直連結關係，因此公平會分別針對參與結合事業水平重疊部分及垂直連結部分進行分析。

公平會表示，在水平重疊部分，此結合案涉及的銀行、證券、期貨、證券投資顧問、創業投資、保險代理人等相關市場，市場參與者眾多，大多屬於低度集中市場結構，參與結合事業在各自所屬市場的市占率都有限。因此對投資大眾或投保人等金融服務需求者而言，尚有眾多潛在交易對象可供選擇，兩者結合後，對於上述相關市場市場集中度增加幅度有限、市場結構改變小，不致顯著增加共同行為風險。

至於垂直連結部分，公平會分析認為，兩者結合後，由於上游保險業者及下游保險通路業者數量甚多，其他保險業者可選擇合作的對象，不限於參與結合事業旗下保險通路業者，保險業者也可透過所屬業務人員或以直接通路銷售保險商品。反之，其他保險通路業者可選擇交易對象，也非只限於參與結合事業旗下保險業者，因此尚難認參與結合事業在結合後，有能力封鎖上游保險商品及下游保險銷售通路。

公平會審查結果認為，本案結合尚無顯著限制競爭不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。