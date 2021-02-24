富邦、日盛「金金併」 公平會點頭

針對國內首件「金金併」案件，公平交易委員會今（24）日通過委員會議決議，有關富邦金控（2881）擬併購日盛金控（5820）及其從屬事業一案，雖然業務涉及水平及垂直重疊，但此結合案對市場結構改變不大，決議不禁止雙方結合。

公平會表示，富邦金控擬以公開收購方式取得日盛金控全部已發行普通股50.01%至100%之股份，並控制日盛金控及其從屬事業的業務經營、人事任免，符合《公平交易法》所規定的結合型態，產品銷售金額也達到申報標準，日前已依法向公平會申報事業結合。

公平會表示，本案參與結合事業二者均為金融事業，公平會在審議期間，也徵詢過金管會的意見，分別來看，富邦金控及從屬事業，主要營業項目包括保險業、銀行業等，日盛金控及其從屬事業，營業項目主要為證券業及銀行業，雙方也在期貨、證券投資顧問、創業投資及保險代理人等業務上，具有水平重疊關係，部分保險業務也具上、下游垂直連結關係，故公平會就本件事業結合申報案，分別針對參與結合事業水平重疊部分及垂直連結部分進行分析。

在水平重疊部分，公平會指出，本案所涉及的銀行、證券、期貨、證券投資顧問、創業投資、保險代理人等相關市場，市場參與者眾多，多屬低度集中市場結構，參與結合事業，在各自所屬市場的市占率都有限。

具體而言，公平會認為，對投資大眾、資金需求者或投保人等金融服務需求者而言，還有眾多的潛在交易對象可供選擇，並無事證顯示參與結合的金融業者，互為對方的最佳替代選項；本案結合後，對於上述相關市場之市場集中度增加幅度有限、市場結構改變小，不致顯著增加共同行為之風險。

在垂直連結部分，公平會分析，參與結合事業旗下保險通路業者，若拒絕銷售其他保險公司的商品，其實上、下游業者數量甚多，其他保險業者可選擇合作的對象，不限於參與結合事業，保險業者也可透過所屬業務人員，或以直接通路銷售保險商品，反之，其他保險通路業者的交易對象，亦非只限於參與結合事業，因此尚難認定此案有能力封鎖上游保險商品及下游保險銷售通路。

公平會審查結果認為，本案結合尚無顯著限制競爭不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。