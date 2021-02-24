新冠群體免疫有望 醫療生技基金投資熱度增溫

今年來各國都加快疫苗施打速度，希望加速達成群體免疫目標，帶動醫療生技基金的投資熱度增溫。投信投顧公會統計，國內投信發行的醫療生技基金，定期定額人氣最旺的是保德信全球醫療生化基金，名列國內投信發行規模最大的醫療相關基金；定期定額筆數第二名則是第一金全球AI精準醫療基金，其次的分別為富蘭克林華美全球醫療保健與野村全球生技醫療基金。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，拜登政府政策首重振興經濟，且疫情之下凸顯出醫療產業創新對人類的貢獻，加上醫療生技類股受到疫苗研發的激勵，多方因素都大幅提振整體醫療產業的投資氣氛；再者，隨著各國加速施打疫苗，短期有利帶動疫苗代工廠業務量增加，整體產能可望在3-4月擴大，加上包括嬌生、Novavax等藥廠疫苗即將獲准上市，預期後續疫苗供應問題將獲得解決，有利於相關廠商營收獲利。

針對市場擔心的藥價政策方面，江宜虔表示，藥價政策應調整幅度有限，主要因為2015年以來，美國開始核准多項生技相似藥（Bio-Similar），已大幅降低許多患者的藥價負擔，此外，疫情讓醫療產業獲得正面評價，有助於讓立法者更相信創新研發能力提升的重要性，讓生技製藥的創新成長，持續成為醫療產業向上的動能因子。

由於醫療生技產業各次產業差異不小，江宜虔認為，未來具有潛力的次產業，除了疫苗相關衍生出來的商機，如疫苗代工等，以及因疫情產生結構性轉變之行業個股，再來就屬生技類股成長前景最佳，除了併購題材，包括基因編輯技術（CRISPR）、個人化治療、癌症方面的創新研發，都將成為相關股價今年成長動能，當中又以中小型公司更具成長潛力。另外，也可優先布局具顛覆性創新、突破目前標準療法的藥品或治療方式的個股，以較熱門的癌症治療及罕見疾病領域為主。