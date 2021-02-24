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台灣大車隊慶元宵 猜燈謎送搭車金

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
為陪伴大家度過歡樂又圓滿的元宵節，台灣大車隊今年特別推出「紅包燈籠大挑戰」、「搭車猜燈謎遊戲」以及「55688代駕週週抽iPhone活動」。 圖／台灣大車隊提供
為陪伴大家度過歡樂又圓滿的元宵節，台灣大車隊今年特別推出「紅包燈籠大挑戰」、「搭車猜燈謎遊戲」以及「55688代駕週週抽iPhone活動」。 圖／台灣大車隊提供

放完春節連假回到工作崗位好鬱卒？過完元宵節之前，農曆新年都還沒結束，元宵節除了湯圓吃飽飽，深受大小朋友喜愛的提花燈、猜燈謎等習俗，更是絕對不能少的過節樂趣，為陪伴大家度過歡樂又圓滿的元宵節，台灣大（3045）車隊今年特別推出「紅包燈籠大挑戰」、「搭車猜燈謎遊戲」以及「55688代駕週週抽iPhone活動」，邀請大家跟著台灣大車隊一起發揮創意，讓出遊路程不只安心更好玩。

即日起至3月15日前，至台灣大車隊臉書粉絲團上傳使用紅包袋自製元宵節創意燈籠影片，就有機會抽中Tiinlab全罩式耳機、隨身負離子空氣清淨器；同時，搭乘台灣大車隊鎖定車內【TOLiFE車載媒體】螢幕上隨機出現的燈謎題目，追蹤55688 官方IG留言正確謎底答案，即可獲得台灣大車隊50元搭車金，限量1,000組趕緊呼朋引伴一起來參加。

台灣大車隊計程車防疫業界頂規，不僅全台配備酒精消毒瓶，提供乘客與司機隨時清潔雙手，全台超過4,000台空氣清淨車更幫助車內乾淨空氣流通，讓出遊防疫再進化。

過節想和三五好友外出暢飲幾杯也不用擔心，台灣大車隊集團旗下「55688代駕」，為護送每位車主與其愛車安全返家，更祭出好康雙重送，110年3月31日前只要開啟55688 APP輸入優惠碼【CP55688330】，使用「55688代駕」服務立即現折330元，等於北北基桃地區不分時段3公里內服務全部免費，完成綁定信用卡支付，即享加碼參加週週抽iPhone活動資格，把握活動期間每週呼叫專業代駕服務選擇綁定信用卡支付，中獎機會週週拿，新的一年想換iPhone 12趁現在，趕快來把新機帶回家。

台灣大 元宵節 iPhone

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