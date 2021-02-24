富邦金連兩年獲選全球500大最有價值品牌 排名再躍進

富邦金控（2881）國際獲獎再傳捷報！英國品牌諮詢機構《Brand Finance(品牌金融)》日前公布「2021年全球500大最有價值品牌(Global 500 2021)」排行榜，富邦金控今年再次入選，排名全球第318名、較去年再躍進60名，連續兩年蟬聯台灣金控業第一。富邦金控旗下子公司台北富邦銀行亦持續入選「2021年全球500大銀行品牌(Banking 500 2021)」，名列全球第221名，品牌價值位居台灣銀行業前三，亮眼的表現凸顯富邦金控經營績效卓著，打造永續金融領導品牌有成，與國際頂尖企業並駕齊驅！

《Brand Finance》1996年於英國倫敦成立，為一專業品牌價值評估諮詢公司，深入研究全球逾5,000家企業，該機構透過品牌力(Brand Strength Index)、品牌忠誠度(Brand Royalty Rate)、品牌知名度、企業財務表現與投資、市場佔有率及獲利能力等指標，換算出企業的品牌價值。

富邦金控董事長蔡明興表示，連續兩年獲《Brand Finance》評選為「全球500大最有價值品牌」是對富邦金控的高度肯定！富邦金控今年排名大躍進，較2020年進步60名，亦二連霸蟬聯台灣金控業第一，除了營運績效屢創佳績，富邦於公司治理、金融創新、環境永續等各層面的亮眼表現，也讓富邦金控的品牌含金量大幅提升，穩步朝亞洲一流金融機構的願景邁進。

蔡明興指出，富邦金控已連續十二年穩居台灣金控業每股獲利龍頭，2020年自結全年稅前淨利首度突破千億元大關，全年稅後淨利亦首次突破900億元，

並連續三年獲選《財星(Fortune)》全球500大企業。此外，本公司深耕永續經營績效卓著，2020年首度榮獲CDP氣候變遷評比最高榮譽「A List領導等級」、連續四年入選道瓊永續指數最高等級「世界指數」成分股、連續四年入選MSCI永續指數成分股，亦連續十年獲《財資(The Asset)》頒發「最佳ESG企業白金獎」殊榮。

富邦金控旗下四大子公司的優異表現對提升富邦品牌價值貢獻良多，2020年，富邦人壽屢獲國內外大獎肯定，包括：九度獲得《世界金融(World Finance)》雜誌評比為「台灣最佳保險公司」、名列《Brand Finance》「2020年全球百大保險品牌」第27名，以及連續四年勇奪知名度最高、業務員最優秀、理賠服務最好、最值得推薦之「保險品質獎」四冠王。台北富邦銀行於2020年共榮獲81項國內外知名大獎，相較於2019年，國際獲獎數成長超過三成，尤以企業永續、客戶體驗及數位創新三方面表現突出，也顯示北富銀致力推動社會正向發展、創新品牌價值的行動，深獲國內外認同。

2020年富邦產險市佔率24.1%，蟬聯市場龍頭39年，二度榮獲金管會「公平待客原則評核」評為排名前20％績優產險公司，並獲「台灣企業永續獎」創新成長獎肯定、為國內產險業唯一獲獎。富邦證券連續三年榮獲《財資》「台灣最佳證券經紀商」，亦拿下「最佳結構型投資解決方案─股權類」大獎，並獲《財訊》「最佳券商形象金質獎」、「最佳金融科技證券金質獎」等九項殊榮及《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑「最佳財富增值」、「最佳業務員團隊」等諸多大獎。

2020年在疫情衝擊下，北富銀仍秉持穩健經營的精神，以客戶為核心持續精進創新，提供更完善的服務體驗，因此能在眾多品牌中脫穎而出，連續兩年入選《Brand Finance》全球500大銀行品牌，今年排名更較2020年上升4名，居全球第221名，持續蟬聯台灣銀行業前三大。

為能發揮金融影響力以安定社會秩序，北富銀不僅因應疫情主動超前部署保護客戶與員工健康，更積極響應政府紓困振興方案，不僅獲金管會、《全球金融(Global Finance)》等國內外機構表揚；更以嚴謹的風險控管結合靈活的行銷策略，精準掌握趨勢續創卓越績效，並聚焦綠色金融，擴大再生能源、綠建築、綠能科技等相關產業授信規模，獲「台灣企業永續獎」及《財資》等多項永續大獎肯定，為金融業樹立良好永續典範。

此外，為能進一步提升客戶體驗，北富銀持續延伸服務觸角，2020年起陸續於桃園、苗栗、雲林、台南、宜蘭及台東等地增設8家分行據點，藉由提供民眾更豐富的服務資源及多元選擇，滿足在地金融需求，並運用大數據、AI、區塊鏈等金融科技，整合實體與數位通路，替客戶帶來便捷而具溫度的創新服務，贏得市場肯定。北富銀將持續發揮金融專業、創新品牌內涵，與客戶攜手迎向更美好的未來。