兆豐銀房貸線上平台 累計核貸破百億

兆豐銀行指出，該行鎖定首購、自住及換屋等實質需求貸款客群，2020全年房貸含新舊房貸累計撥款金額逾1,200億元，線上平台「房貸e把兆」搶攻線上年輕房貸族群，不到兩年時間透過該平台申辦並獲核貸的房貸金額已突破百億元。

兆豐銀行並表示，根據內部資料統計，2020年底房貸戶基金申購餘額規模61億元，達到近三年新高水位；另房貸戶同時申辦信用卡，全年新增超過1萬戶，信用卡滲透率逾七成，累計辦卡戶數逾5萬人，帶進信用卡簽帳金額達23億元。

兆豐銀行「房貸e把兆」平台上線不到兩年，除核准房貸突破百億元，39歲以下年齡占比達六成。兆豐銀行主管指出，年輕買房族群多為首購自住需求，平均申貸金額約落在800萬元上下，兆豐銀行除配合政府住宅政策，持續辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」，更透過線上金融服務吸引年輕首購族往來，調整銀行消金客戶年齡結構，並落實永續金融政策。

兆豐銀行為推廣綠色金融，今年新推出「綠建築」房貸優惠方案，只要民眾以具備內政部建築研究所評定核發黃金級或鑽石級「綠建築標章」的房屋向兆豐銀行申辦房貸，可享有免收開辦費5,000元的優惠。兆豐銀行期望透過房貸業務結合永續願景整合行銷，踐行ESG原則。