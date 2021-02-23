年終獎金放大 第一金人壽教你圓夢

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

每年年初是國人荷包最飽也是最傷的時刻，年終及考績獎金剛入帳，過年又轉化為紅包送出，為了不讓剩餘的獎金流失，第一金人壽建議民眾透過方便的網路投保平台，將獎金投入利率變動型年金保險(利變年金險)，為自己預留圓夢基金。

第一金人壽總經理林元輝表示，保險公司的網路投保平台操作上都很方便省時、簡單易懂，民眾上網就能完成利變年金險投保，不受時間或地點的限制，省事又有效率。

林元輝指出，第一金人壽網路投保平台上的「E享利」利變年金險，特別設計彈性繳費機制，讓民眾可以選擇固定投入(定期定額)或機動加碼(不定期不定額)，依據自己當下的經濟情況，靈活規劃資金。

「E享利」利變年金險單筆只要1萬元就能投保，且沒有續期保費壓力，民眾可以善用利變年金險的宣告利率持續累積資金，幫自己滾出一桶金，圓旅遊或提早退休的夢。

林元輝舉例，小芳將年終獎金5萬元投入「E享利」利變年金險，隨後領到績效獎金又加碼投入20萬元，假設累積期間宣告利率皆為1.95%，保單價值準備金到了第10年就累積至約30萬元，小芳可以持續投入，運用利變年金險的複利效果，盡早達到財務目標。

為提供民眾財務規劃的動力，第一金人壽網路投保平台於春節期間趁勢推出「牛轉錢坤 e觸即發 ~ 88好禮帶回家」好康活動，邀請第一金人壽的新朋友與老客戶一同歡慶新年，只要完成網路投保會員註冊及「E享利」利變年金險投保等任務，就有機會抽到5,000元全聯禮劵、500元隨心選禮劵及7-11禮劵等多項好禮。

活動詳情請上第一金人壽官網查看 https://www.firstlife.com.tw/FirstWeb/news/detail_2582.html

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