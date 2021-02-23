日曜天地Outlet「NG鞋」將登場 九年賣掉188座101大樓

台中日曜天地OUTLET「NG鞋」出清活動，今年邁入第10年，將於2月26日至3月22日登場，不管是日常實搭的休閒鞋，還是跑步運動的機能鞋、上班正裝穿著的皮鞋、高跟鞋等，各種鞋款網羅到位，50大品牌最低只要1折起。

台中日曜天地OUTLET在地深耕12年，為台中唯一都會型OUTLET，雖不像郊區同業腹地廣大，但麻雀雖小、五臟俱全，品牌陣容強大，是台中在地人口中的挖寶聖地。

其中最受好評的，莫過於多年前領先全台獨創的「NG鞋」出清活動，每年開賣首日都吸引上千人湧入朝聖，今年活動邁入第10年，號召了50大名鞋品牌，包含SKECHERS、native、女性消費者喜愛的ALL BLACK、英國人氣品牌Dr.Martens、戶外休閒鞋Timberland、PALLADIUM等。

作為目前全台規模最大的NG鞋出清活動，這九年來合計賣出超過30萬雙NG鞋，累積可堆疊188座101大樓，熱賣程度可想而知。

但什麼是NG鞋？其實大多是廠商在生產、運送及陳列時，在外觀上會有一些脫線、污漬、色差等微小瑕疵，一般瑕疵鞋都會送往垃圾焚化爐燒掉銷毀，而這樣的焚燒，所造成空氣汙染卻成為環境的一大負擔。

日曜天地OUTLET搶先於多年前，逆勢看好NG鞋商機，希望在創造經濟效益的同時，也為全球環境保護盡一份心力。

這次活動邁入第10週年，特別集結了50大熱賣品牌，網羅全台上萬雙NG鞋，不僅增加NG鞋款的貨量，更嚴格把關商品品質，且以最划算、低至1折的價格出清。

日曜天地OUTLET表示，每每活動結束後，都會收到不少顧客回饋，驚呼鞋款外觀僅輕微髒汙，甚至與新品差不了多少，這些NG更不影響功能，一樣好穿又很便宜，真的是賺到。

日曜天地OUTLET將於26日早上10:45至13:00舉辦NG鞋首購會，當日更加碼「同心鞋力不NG，防疫距離SO EASY」活動，前50名到現場的民眾即有資格參加，獲勝者免費把NG鞋穿回家。

為歡慶10週年，2月26日至3月7日首十日天天加碼，消費滿1,888元再抽千元購物金，要回饋給長期支持日曜天地的消費者。