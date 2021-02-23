投資人期待高 美元保單2020年大賣4,820億元

新台幣持續升值，美元投資型保單買氣，金管會今（23）日公布最新外幣保單業務概況，2020年1~12月美元投資型保單新契約保費收入50.6億美元，比前一年同期增加34%，增幅再度擴大。以新台幣2020年封關兌美元28.508元計算，美元投資型保單折合新台幣一年賣逾1,442億元。

至於美元傳統型保單去年底保費收入有118.48億美元，也比前一年同期成長7%，但增幅不如11月。

累計2020年前12月美元保單保費收入合計有169.08億美元，年增14%。換算新台幣大約4,820億元，占整體外幣保單比重約97.6%。

投資型美元保單銷售成績最好的前三名分別是國泰人壽、台灣人壽與法國巴黎人壽。傳統型美元保單銷售成績前三名則是南山人壽、中國人壽與新光人壽。

據金管會資料顯示，去年前五月美元保單保費收入還呈現衰退情況，6月微轉正後逐月成長。尤其是美股等市場表現節節升高，加上新台幣升值，讓美元投資型保單大賣，成為第4季成長幅度最快的外幣保單。

保險局副局長張玉煇指出美元保單大賣原因，主要因為去年首季市場受新冠疫情影響，金融市場有較大波動，5月起經濟好轉，失業率下降、個人消費支出成長，美元對新台幣也呈現貶值，投資人對美元商品比較感興趣，而且市場投資人對於疫後市場經濟有些高成長的期待，因此造成美元投資型保單2020年銷售成長34%的原因。

張玉煇表示，人民幣保單大幅衰退，是因為民眾對於匯率預期差，是較主要因素。澳幣保單主要集中在傳統型保單減少很多，張玉煇也指出，應該跟市場利率有關。因為去年全球央行普遍降息，澳幣保單之前相對於已開發市場，利率是比較高一些。

不過，外幣保單保費成長主要集中在美元，澳幣、人民幣保單保費都下滑，導致整體外幣保單全年保費收入4,935億元，相較前年同期仍減少5%；投資型保單保費收入衰退幅度雖縮小，仍有7%。

尤其是人民幣投資型保單保費收入全年大幅衰退87%、澳幣投資型也大衰51%；傳統型保單保費方面，澳幣衰退74%，人民幣衰退幅度擴大至40%，拖累整體外幣保單銷售表現。

全年人民幣與澳幣保單衰退幅度高達84%與66%，有可能創下史上新高紀錄。

人民幣投資型保單去年全年保費收入前三名為法國巴黎人壽、台灣人壽與安達人壽。人民幣傳統型前三名為保誠人壽、國壽與中壽。

澳幣投資型保單銷售前三名為國壽、安聯人壽與法國巴黎人壽。