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金管會宣布 7月1日起小額終老保險一人可買三張

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今天宣布，7月1日起，小額終老保險的保額上限從現行50萬元提高到70萬元，每人可投保張數，也從二張放寬到三張。

為提高國人保險保障額度，金管會決定再次提高小額終老保險投保金額及件數限制，並在今（23）日發布修正「小額終老保險相關規範」，從今年7月1日起實施。

金管會保險局副局長張玉煇表示，這次修正重點在於將傳統型終身人壽保險主契約保額上限，從50萬元提高至70萬元，並配合保險金額提高，有效契約件數由二件放寬為三件，以滿足國人保障需求，及增加投保規劃的彈性。

至於小額終老保險附約一年期傷害險10萬元，這次並沒有配合提高。張玉煇說，因高齡族群比較買不到終身壽險，所以這部分要強化，只將50萬元提高到70萬元。

金管會對小額終老保險最高承作年齡並未規範，由公司自訂；現行只規定，繳費期間是六年以上都可以，投保年齡加上繳費期間不超過90歲。

根據金管會資料，到去年底止，小額終老保險有效契約是55.45萬件，其中投保年齡在55歲以上者有23.35萬件，占45.72%，前一年這項比重為44.42%，顯高齡者投保的比重仍增加。

至於小額終老保險，跟一般保險公司的壽險保費相比，到底便宜多少？張玉煇說，各家公司壽險保單不同，且小額終老保險投保後三年內若身故或完全失能，是依已繳保費的1.025倍給付，不是給付保額，所以保費無法相比。

不過，根據某家保險公司的小額終老保險費率，以男性投保六年期、保額70萬元為例，55歲投保，年繳保費8.3萬元，比一般保險公司的終身壽險保費便宜一成到一成五。

如果是70歲投保，年繳保費為10.3萬元，比一般保險公司的終身壽險保費便宜一成到一成五。

若是15歲就投保，年繳保費則為4.1萬元，比一般保險公司的終身壽險保費，便宜了二成五到三成。顯示，愈年輕投保，保費愈便宜。

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