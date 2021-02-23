原本一生只能買2張！小額終老保險7月1日起放寬每人可買3張

金管會保險局今宣布，小額終老保險放寬，從原本每人可買2張提高到3張，最高保額從50萬提高到70萬，於7月1日正式上路。

保險局在上周就已透露，將放寬小額終老保險的保額與件數規範，今正式公布上路日期。保險局副局長張玉煇表示，小額終老險包含傳統型終身壽險，與一年期傷害險，其中傳統型終身壽險部分最高保額從原本50萬增加到70萬，一年期傷害險則持續維持保額最高10萬元，主要是考量高齡族群仍以終身壽險較難買到，因此這次僅提高終身壽險保額限制。

另國人每人可買件數也調高，原本一人一生只能買2張，7月1日開放一人一生可買3張。目前是2張加起來保額不超過50萬，可以一張直接買到50萬，或是分2張買到50萬元，而7月起則是3張加起來保額不超過70萬元，目前沒有買的民眾，可以一張直接買到70萬元，現行已有的民眾，則可多加1張上去。

張玉煇表示，這次只有終身壽險保額與上限投保件數有調整，其餘繳費年期與最高承保年齡規定不變，現行小額終老保險規範是，繳費年期至少要6年以上，最高承保年齡規定「投保年齡加繳費期不得超過90」。

民眾關心增加保額後，保費是否變貴？張玉煇表示，保額增加保費當然會增加，但費率表是由各家保險公司去訂定，但第六回合經驗生命表即將上路，7月1日增加保額後，還無法確定費率表是否有可能調整。

若以7月費率表未變動的情況下，以某張小額終老險來說，55歲男性、繳費20年期，50萬保額年繳保費約2萬2150元，70萬保額年繳保費約3萬1010元。

張玉煇也表示，小額終老險有規定，投保後3年內身故或完全失能，僅給付所繳保費的1.025倍，而目前市面上傳統壽險沒有這樣的設計。

據保險局統計，截至去年底，小額終老險有效投保件數共55.45萬件，而投保年齡55歲以上的有效件數有25.35萬件，等於投保年齡55歲以上約占45.72%，而前年是占44.42%，顯示55歲以上投保者仍有增加。