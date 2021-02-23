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台產防疫保單大賣300萬張 信評：公司資本風險升高

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

台灣產物保險（2832）日前大賣300萬張500元防疫保單，中華信評今（23）日表示，台產熱銷的防疫保單使該公司資本水準面臨的尾端風險升高。

台產熱銷的防疫保單保費收入已逾新台幣 16 億元，金額在 2021 年總保費收入中的占比可能介於 15%至 20%之間，不過中華信評認為，對於台產資本強度的評估結果在極為強健等級來看，該公司資本水準面臨的風險應在可控管的範圍內，且該公司 2021 年整體信用結構受到的衝擊亦屬有限。

台產仍在評估經由再保險安排來降低防疫保單對其資本帶來的風險，且該公司已依據其作業能量，於 2021 年 1 月下旬停止銷售防疫保單。

台產所推出的防疫保單係在政府要求保戶進行居家隔離時進行理賠。台灣迄今對於新冠肺炎疫情的控制極佳，其中確診病例不到1, 000例，且僅有9例死亡，而居家隔離案例對總人口比例仍低於 0.1%。

此外，由於台灣實際居家隔離的人數仍遠低於臺產的精算假設，中華信評認為，前述假設對該公司防疫保單在正常情況下仍能獲利形成支持。

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