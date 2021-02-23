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金管會祭股務改革措施 「大同條款」 3月上路

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會明訂上市櫃等公開發行公司股務委外辦理後，不能再收回自辦，並從明年1月起，對股務機構辦理評鑑制度，將在3月上路，被視為是「大同條款」。 報系資料照／記者曾原信攝影
金管會明訂上市櫃等公開發行公司股務委外辦理後，不能再收回自辦，並從明年1月起，對股務機構辦理評鑑制度，將在3月上路，被視為是「大同條款」。 報系資料照／記者曾原信攝影

金管會今（23）日宣布多項股務改革措施，預計3月初正式上路，包括明訂上市櫃等公開發行公司股務委外辦理後，不能再收回自辦，並從明年1月起，對股務機構辦理評鑑制度，以及明訂自辦股務被金管會處分後，應在二個月內完成移交作業。

根據金管會資料，目前可代辦股務的機構有20家，大多是券商及銀行；至於自辦，有分單一公司及集團自辦，共有72家上市櫃及興櫃公司股務是採自辦方式。

股務委外跟自辦最大差別是，委外會相對客觀。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，為配合公司法、公發公司發行股票及公司債券簽證規則及民事訴訟法等規定的修正，並依據「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃，金管會修正「公開發行股票公司股務處理準則」，已預告完成，新規定預計3月上路。

修正重點，包括第一，考量股務事務委由專業代辦機構辦理已為國際趨勢，為使股務單位規範的適用及管理趨於一致，明定公司股務事務委外辦理者，不得收回自辦。

2013年起，證交所及櫃買中心要求新掛牌公司，股務只能委外，由於現行規定未明訂委外不能改為自辦，金管會擔心，這些股務委外的公司隨著掛牌一段時間後，想改為自辦股務，因此，這次特別明訂，委外後不得收回自辦。

第二，明定由金管會指定的集保公司，定期辦理股務機構的評鑑制度，並自明年1月1日施行。

蔡麗玲表示，評鑑對象包括自辦及委外都有，每三年評鑑一次。

評鑑結果會否做為停止自辦考量？蔡麗玲說，會分合格、不合格，不合格者會請其他改善，若公司未配合改善，會就再缺失狀況考量。

至於是否會懲處？蔡麗玲表示，若情節重大，集保會報金管會視個案情況處理。

第三，明訂自辦股務公司或代辦股務機構受金管會處分後，應在二個月內完成股務事務移交作業；無代辦股務機構承接或金管會認有必要時，由集保公司指定股務機構承接。

去年6月大同（2371）股東會召開引發爭議，金管會裁處大同不得再自辦股務，因此，上述三項修正重點被視為「大同條款」。

金管會 大同 櫃買中心

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