美債殖利率攀升 投信：目前仍利於風險性資產表現

近期美債殖利率攀升，美國10年期公債殖利率甚至一度升破1.3%，引發市場不安，保德信投信指出，市場擔憂一旦通膨推升利率，未來可能引發貨幣緊縮、甚至讓股市面臨資金撤出的風險，不過，從目前的疫情發展、各國的經濟刺激政策，以及景氣復甦三大面向來看，都屬正向，且美國貨幣政策持續維持寬鬆，未來兩年皆不太可能見到升息走勢，購債規模的縮減，最快也要等到下半年才可能出現，整體而言，目前仍利於風險性資產表現，投資人宜分批布局以掌握基本面向上行情。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示，另外值得注意的是歷年來美債殖利率與股市的走勢，並非呈現反向關聯，回顧自2010年來的統計，美國10年期公債利率區間在0.31%至4.00%，而S&P500指數則是從1100點上漲至目前3900點，顯見長線來看，公債殖利率與股市並非負相關，尤其2012年7月至2013年12月、2016年7月至2018年10月、2020年8月至今等三個殖利率明顯走升時期，美股的漲幅更是分別高達42.6%、43.7%及20.0%。

葉家榮進一步說明，從歷史資料可明顯看出，經濟成長帶動殖利率走升，亮麗基本面更推動股市向上的主動力，反之，公債殖利率走低時往往伴隨景氣趨弱、避險需求增溫，甚至是出現系統性風險，像是2011年歐債危機、2014油價重挫、2018年中美貿易戰與升息尾聲，以及去年的新冠疫情爆發等，導致股市應聲下挫。

至於聯準會對於貨幣的態度，葉家榮分析，聯準會於1月底表示，近期經濟轉向溫和，將持續致力運用全部工具來支持美國經濟，並促進最大就業和價格穩定的目標，同時，聯準會也承諾每月購買800億美債、400億MBS，直到就業最大化以及通膨價格穩定的進展為止，因此，近期長天期公債殖利率的回升，反映的是景氣復甦，而非短期貨幣政策的緊縮。

在後市看升的前提下，葉家榮建議，投資人不用過於憂慮公債殖利率走升，反而可以趁著市場拉回時逢低介入。在股市投資方面，建議已進場的投資人續抱，持股較低水位者，則可聚焦美股、陸股及台股，並採取分批進場的策略來布局；至於較保守且以收益為主的投資人，若想參與風險性資產上揚機會並兼顧波動，則可考慮布局新興企業債及高收益債券。