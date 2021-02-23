防疫保單熱銷 中華信評：台產資本風險升高

台產（2832）500元防疫保單大賣300萬張，市場估計台產因此進帳16億元保費收入，不過中華信用評等公司今天表示，台產熱銷的防疫保單使該公司資本水準面臨的尾端風險升高。

台產熱銷的防疫保單保費收入已逾新台幣16億元，前述金額在其2021年總保費收入中的占比可能介於15%至20%之間。不過中華信評認為，以中華信評對於台產資本強度的評估結果在極為強健等級來看，該公司資本水準面臨的風險應在可控管的範圍內，且該公司2021年整體信用結構受到的衝擊亦屬有限。

台產仍在評估經由再保險安排來降低防疫保單對其資本帶來的風險，且該公司已依據其作業能量，於2021年1月下旬停止銷售防疫保單。

台產所推出的防疫保單是在政府要求保戶進行居家隔離時進行理賠，台灣迄今對於新冠肺炎疫情的控制極佳，其中確診病例不到1,000例，且僅有9例死亡，而居家隔離案例對總人口比例仍低於 0.1%。

此外，由於台灣實際居家隔離的人數仍遠低於台產的精算假設，中華信評認為，前述假設對該公司防疫保單在正常情況下仍能獲利形成支持。