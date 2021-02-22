汽車超額責任險 新安產推國道倍增

新安東京海上產險建議，經常往來國道或快速公路的車主，在投保第三人責任險後都應該加保超額責任險，更提醒切記選擇國道倍增型，因國道上或快速公路行車通常速度快，事故傷亡與車輛毀損程度都比一般平面道路來得嚴重。

以投保保額1,000萬元為例，萬一不幸在國道或快速公路發生車禍，保額自動翻倍為2,000萬元，除在一般道路上享有超額的保障外，行駛於國道上更加倍心安。

根據高公局近五年統計顯示，國道交通事故總件數不斷攀升，肇事型態中32.4%是「車與車追撞」、比率最多，尤其疫情影響無法出國旅遊，紛紛改興起自駕遊熱潮，國道作為主要交通路網更應加強足額的行車保障。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，多數車主除了強制險外，普遍還會投保第三人責任險，且以體傷300萬元、財損50萬元為主，但若不幸在國道或快速公路上發生多車刮蹭追尾、擦撞超跑等交通事故，維修費用少說也要百萬元起跳。

只有第三人責任險50萬元財損保額，往往會發生保險不夠賠的窘況，「大富大貴」人生很容易秒變「大負大跪」。

以40歲無投保紀錄的女性投保新安東京海上產險超額責任險國道倍增型為例，已投保第三人責任險，保額分別為每人傷害300萬元、每一事故傷害600萬元、每一事故財損50萬元的情況下，若再加保超額責任險國道倍增型(不含乘客)，保額500萬元，超額責任險國道倍增型的保費只要556元。

若不幸在國道或快速公路發生事故，保額自動升級翻倍為1,000萬元，況且超額責任險還有不管是體傷或財損皆可在額度內共用的特點，特別是上下班都會行經國道或快速公路的車主一項最強的護身符。

許多民眾認為車險有買就好，但不知買了不足額的保險就如同巨人買童裝來穿一樣，無法有完整的防護遮蔽。

緊接而來的228連假，安排自駕出遊的民眾建議趁此時好好檢視自身車險保單，快快加保超額責任險國道倍增型(須先投保第三人責任險)，有效透過保險轉嫁經濟損失與求償費用，讓開心出遊的車主旅程加倍心安。