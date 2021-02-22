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錠嵂保經：長期使用呼吸器 重大傷病險有給付

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

錠嵂保經今(22)日表示，過去一年， 新冠肺炎肆虐全球，大量重症病患得靠呼吸器才能維繫性命。直到目前，全世界仍有許多人陷入依賴呼吸器的險境裡，同時還有一定比率的人，肺部出現纖維化或其它永久性傷害。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，感染新冠肺炎的民眾，約有七成屬於較輕微的狀況，兩成會出現肺炎症狀，另有一成是重症群，多數在治療時都需要使用呼吸器。

除了眼前的新冠肺炎外，像是：氣喘、慢性阻塞性肺部疾病、心臟衰竭、中風、昏迷、以及全身麻醉手術等，都有可能會用到呼吸器。

其用途為將氧氣送往病人肺部，好讓病人度過呼吸衰竭的危險期，但關鍵還是得排除引起呼吸衰竭的病因，最終才能達到脫離呼吸器、可自然呼吸的目標。

如果治療一陣子仍脫離不了呼吸器，則可能會被判定為需長期依賴呼吸器的患者，這也意味著日後生活幾乎都會受到影響，為這波疫情裡真正巨大的風險。

假如不幸須長期依賴呼吸器，或是染疫後，肺部纖維化嚴重，得做肺臟移植手術，保險有相關的保障嗎？答案是，有的。

錠嵂保經表示，重大傷病險可針對「呼吸衰竭需長期使用呼吸器」和「接受胸腹部臟器移植手術及追蹤治療」這兩大嚴重狀況來理賠，符合條款即會給付一次性重大傷病保險金。

不過要注意，呼吸衰竭需長期使用呼吸器，在定義上，有連續使用 21 天等條件。

接受胸腹部臟器移植手術及追蹤治療，則包括肺臟移植手術和其後的追蹤治療，都在重大傷病險的保障範圍。

若是較小的手術，或是肺部出現「機能遺存顯著障害」導致終身工作受到影響，實支實付型醫療險和失能險，也分別有相對應的保障內容。

重大傷病險對應全民健保制定的 30 類重大傷病，但有七項先天性疾病跟一項職業病不在承保範圍，所以有 22大項。

因染疫住院帶來的工作損失或許人們還能勉強承擔，但像是重症需倚賴呼吸器，以及需要做到器官移植手術的狀況，這類風險可謂相當巨大，也容易動搖整個家庭。

錠嵂保經指出，可以說，要真正為疫情建立完善的防護網，還是必須時常檢視自身的保險內容，醫療、重大傷病、失能、壽險，缺一不可。

平時定期做好保單健診，確保能獲得充足的保障，就不用擔心未來更嚴峻的災情變化。

重大傷病險

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