台指期夜盤震盪 於盤下徘徊 盤中低點觸及16,260點

年前就表現強勁的台灣股匯市，新春開紅盤更是氣勢如虹，在加權指數創下歷史新高後，台幣也來到27.902，再度創下1997年7月以來新高，如此強勢的台幣是否將很快衝破27.9大關呢？

2021-02-22 11:18