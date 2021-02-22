台指期夜盤震盪 於盤下徘徊 盤中低點觸及16,260點
台指期夜盤震盪，於盤下徘徊，盤中低點觸及16,260點，22時30分跌89點或0.5%，法人指出，目前待電子權值整理結束後，短線台股將再往上挑戰新高位置。
三大法人賣超36.84億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單10,563 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單26,187 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單11,572 口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在 9200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 升至 1.39。VIX 指數上漲 0.84 至 23.76。整體選擇權籌碼面呈中性。
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