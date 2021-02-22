央行今標售30年債 利率漲至0.719% 壽險大買逾五成

國際債市走空，帶動台債殖利率攀升，中央銀行今（22）日受財政部委託標售30年公債，得標利率谷底翻揚、落於0.719%，較去年11月底發行的同年期公債大漲31個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

央行去年11月下旬標售30年期公債，得標利率0.41％，為歷史最低紀錄（註：債券殖利率下跌，等於價格上漲）。

展望公債後市，資深券商主管指出，「台債未來走勢要看美債」，如果國際債市持續走空，台債也很難不跟進反應，債券投資人要慎防利率反轉風險。

央行今日標售30年債，金額為350億元，最後銀行業奪下46%，保險業拿下33.43%，證券商20.57%。

券商說，30年債期限很長，證券商持有意願不強，因此，證券商得標的二成，幾乎都是小型壽險業者委託代標，券商主管說，估計這期30年債，保險業至少奪下逾五成籌碼。

市場原先預期，這期公債得標利率落於0.68~0.72%之間，最後得標利率略於區間上緣。券商主管說，近期壽險業有出售「老債」、獲利了結的跡象，不過賣出20年期以下的老債後，又補進利率較高的30年券，以去化餘裕資金。

「雖然全球債市走空，但台灣資金仍然十分充裕，對壽險業而言，30年債的利率若在0.7%以上，就是不錯的買點」，券商主管說。

因此，近期壽險業的操作策略很明確，左手賣出庫存債券增加盈餘數字，右手再補進利率更高的長期債券以去化資金，可謂一兼二顧。

券商主管說，「壽險對於獲利數字很在意、會和同業相互比較，所以出售先前持有的債券實現獲利，是最快速又可行的方法。」