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配合雙語國家政策 安聯人壽推全英文官網

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

為了配合「2030 雙語國家政策發展藍圖」，並便於外國客戶使用，安聯人壽全新推出英文官網及英文版保戶園地（My Allianz），精選外國客戶需要的線上保單服務，從保單現況、標的明細，到契約內容變更、保單貸款、理賠等保單服務一應俱全，更進一步貼近外國客戶使用需求，讓壽險規劃朝國際化服務邁進一大步。

全球化環境帶動跨國企業來台設立公司，國內企業的人才選用亦開放外國人士加入其中，金管會亦積極推動雙語金融。著眼於國內有越來越多國際企業客戶，同時為滿足廣大外國客戶需求，安聯人壽全新推出「全英文」使用介面的英文官網及保戶園地（My Allianz），外國客戶只要登入安聯人壽官網，將官網首頁上的使用語系切換為「En」（English之簡稱），就會立即進入英文版官網，用其較熟悉的英文介面輕鬆檢視保單與標的資訊。

安聯人壽英文官網除了具有中英文版網站同步更新、中英文版網站畫面及操作介面一致性等優勢，另外，全新上線的英文版保戶園地（My Allianz），深入調查瞭解外國客戶線上保單使用需求，精選出多數外國客戶最常用的六項服務，包括保單內容與投資現況（Policy content and investment status）、保單貸款（Policy loan）、線上保單變更（Policy change）、線上轉帳授權服務（Online fund transfer authentication service）、理賠與申訴查詢（Claims and complaints inquiry）、個人專屬的通知服務（Your exclusive notification service）等功能，方便客戶快速且直接的使用線上保單查詢功能。

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