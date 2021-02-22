首家純網銀樂天國際銀行滿月 解釋低調開幕之謎

台灣首家純網銀樂天國際銀行今年1月19日正式對外營運，今天舉辦滿月慶茶會。樂天董事長簡明仁表示，樂天銀行以提供「安心、安全、便利」的純線上金融服務為核心理念，在成本優勢的關鍵利基下，提供客戶最大的優惠。外界預估樂天銀行開戶數上萬，總經理佐伯和彥分析，男性開戶數比預期，年齡在30至40歲的占比比較多。

樂天銀行開業初期已經推出線上開戶、國際金融卡、轉帳、定存及信貸等服務，其中開戶快速方便、台日提款及轉帳免手續費、七天優惠存款同時具備彈性和高利及馬上獲得線上評估結果的信貸等網銀功能，頗獲好評。

為什麼開幕時沒慶祝？佐伯和彥解釋，因為樂天是第一家純網銀，要以安全及穩定為重，所以一開幕沒有將重點放在宣傳，「純網銀最重要的是維持營運系統的穩定與安全，保護客戶」。目前會員數穩定成長，也有不少是會員引薦會員。

佐伯和彥沒有透露目前開戶數，表示將依主管機關要求申報，大家在3月底就會知道至2月底的開戶數，但他分享，樂天銀行日本樂天銀行會員數破千萬的好消息。

佐伯和彥分析，目前開戶客戶中，男性開戶數比預期高，可能是因為男性喜歡嘗試及分析新事物；但女性可能比較擔心疫情影響，所以可能開戶數比預期少。

在年齡分布上，預期客戶以30至50歲的上班族、經營階層為主，目前發現30至40歲的占比超過預期。

佐伯和彥說，目前確實客戶是30-50比較多，日本樂天銀行一剛開始也如此，但後續55歲以上及60歲以上的客戶會增加，相信台灣也一樣。大家都覺得純網銀的客戶是以年輕人居多，但從日本樂天銀行的經驗來看，是各年齡都有，相信樂天可以達到金管會普惠金融的願景。

佐伯和彥表示，目前樂天銀行提供存款、放款及轉帳等基本服務，相信未來跟電商節合作行動支付後，年輕客戶就會增加；提供水電轉帳、財富管理服務後，年長客戶也會增加。

相較於一般銀行及其他純網銀，佐伯和彥指出，純網銀沒有店面無法立即看見，內部改善、商品的推出，都不同於其他銀行，就像披薩各自有料但各家師傅才知道，內部管控及製作方法都不同，樂天銀行會推出讓消費者覺得更方便好用、結合生態圈的產品。

佐伯和彥強調，樂天銀行超級點數生態圈的經營，不是只限樂天市場、樂天信用卡等單純的「樂天」生態圈，會異業合作、愈擴愈大。只要利用生態圈的服務都可以獲得樂天超級點數，用在很多相關的管道上，不僅是樂天集團。

針對近期許多金融業客戶遭受釣魚簡訊攻擊，佐伯和彥表示依據過去日本樂天銀長期資安經驗，金融犯罪可以歸類兩大類型。第一與洗錢有關；第二是網路攻擊，也有兩種結合的犯罪，日本經驗也可以運用在台灣上。「世界上沒有100％安全的金融網路攻擊因應對策」他強調，台灣銀行業要配合政府，互相合作，消費者也要保護好自己的帳戶及密碼，預防信用犯罪。

樂天銀行也宣布推出「半折直送、加倍奉還」加碼存款和信貸優惠，3月22日前撥貸成功，前6個月貸款利息一律5折且申辦手續費單一價1000元，24小時皆可申請；同時開立「桃猿必勝定存」，享優惠年利率0.55%，若樂天桃猿上半球季封王，存款年利率翻倍。 佐伯和彥說， 台灣跟運動結合的金融商品較少，樂天將會發展此特色。