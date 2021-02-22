樂天國際銀行舉行滿月慶茶會 推兩大優惠

台灣第一家純網銀「樂天國際銀行」今（22）日舉行滿月慶茶會，宣布推出2大滿月禮「半折直送、加倍奉還」加碼存款和信貸優惠，樂天國際銀行總經理佐伯和彥以及國票金（2889）董事長魏啟林同步出席，魏啟林指出，樂天銀行在日本有1000萬客戶，資訊安全防詐騙技術是日本最穩定的，這技術推動到台灣是提供國民便利安全服務。

宣布的2大滿月禮包括：

第一、半折直送:利息和費用是申請貸款時最在乎的，為了讓客户減壓有感，於2021年2月22日~2021年3月22日期間撥貸成功，前6個月貸款利息一律5折且申辦手續費單一價1000元！24小時申請隱密不受打擾。

第二、加倍奉還：樂天國際銀行推出娛樂金融創新服務，於2021年2月22日~2021年3月22日期間開立「桃猿必勝定在(66天)享優惠年利率0.55%。若樂天桃猿隊2021年上半球季封王，存款年利率翻倍！（再回饋年利率0.55%!)合計最高可達年息1.1%，讓球迷一起為職棒加油也能同時賺利息！

此外，活動期間針對新户加碼，開立桃猿必勝定存至存單66天期滿，且完成指定任務，還可加抽限量桃猿簽名球。

樂天國際商銀董事長簡明仁今日指出，未來三家純網銀上路後，希望可以齊心合作。

樂天國際銀行於2021年1月19日正式對外營運，並於2月22日舉辦滿月慶茶會，不僅歡喜迎接樂天國際銀行營運滿月，更象徴台灣純網銀數位金融新紀元的穩定成長。

樂天國際銀行是目前唯一正式對外營運的純網銀，以提供「安心、安全、便利」的純線上金融服務為核心理念。開業初期已經推出線上開戶、國際金融卡、轉帳、

定存及信貸等服務,其中開户快速方便、台日提款及轉帳免手續費、七天優惠存款同時具備彈性和高利及馬上獲得線上評估結果的信貸等網銀功能深受客户喜愛。