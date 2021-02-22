新冠染疫使用呼吸器、肺部手術 保險賠不賠有前提

過去一年， 新冠肺炎肆虐全球，大量重症病患往往得靠「呼吸器」才能維繫性命。直到目前，全世界仍有許多人陷入依賴呼吸器的險境裡，同時還有一定比例的人，肺部出現「纖維化」或其它永久性傷害。民眾很關心，新冠染疫使用呼吸器、肺部手術，我買的保險會賠嗎？答案是肯定的，但有個大前提，亦即買對保險才能完整理賠。

首先要知道，什麼是呼吸器？用途為何？新冠肺炎為什麼要用呼吸器？據國內疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，感染新冠肺炎的民眾，約有七成屬於較輕微的狀況，兩成會出現肺炎症狀，另有一成是重症群，多數在治療時都需要使用呼吸器。

除了眼前的新冠肺炎外，像是氣喘、慢性阻塞性肺部疾病、心臟衰竭、中風、昏迷、以及全身麻醉手術等，都有可能會用到呼吸器。其用途為將氧氣送往病人肺部，好讓病人渡過呼吸衰竭的危險期，但關鍵還是得排除引起呼吸衰竭的病因，最終才能達到脫離呼吸器可自然呼吸的目標。如果治療一陣子仍脫離不了呼吸器，則可能會被判定為需長期依賴呼吸器的患者，這也意味著病人日後生活幾乎都會受到影響，是這波疫情裡真正巨大的風險。

至於民眾最擔心的因染疫使用呼吸器、肺部動手術，保險有解嗎？假如不幸須長期依賴呼吸器，或是染疫後，肺部纖維化嚴重，得做肺臟移植手術的情形，平常規劃的保險有相關的保障嗎？答案是，有的！

錠嵂保經表示，目前對應健保制度的「重大傷病險」有22項，其中二項可針對「呼吸衰竭需長期使用呼吸器」和「接受胸腹部臟器移植手術及追蹤治療」這兩大嚴重狀況來理賠，符合條款即會給付一次性重大傷病保險金（一次金）。為了龐大的醫療費和往後生活，通常會規劃一、兩百萬元額度。不過要注意，前者在定義上，有連續使用21天等條件；後者則包括肺臟移植手術和其後的追蹤治療都算在保障範圍。

此外，若是較小的手術，或是肺部出現「機能遺存顯著障害」導致終身工作受到影響的情形，「實支實付型醫療險」和「失能險」也分別有相對應的保障內容。

錠嵂保經提醒，因染疫住院帶來的工作損失或許一般人都還能勉強承擔，但像是重症需倚賴呼吸器，以及需要做到器官移植手術的狀況，這類風險可謂相當巨大，也容易動搖整個家庭。可以說，要真正為疫情建立完善的防護網，還是必須時常檢視自身的保險內容，醫療、重大傷病、失能、壽險，缺一不可。平時定期做好保單健診，確保能獲得充足的保障，就不用過度擔心未來更嚴峻的災情變化。