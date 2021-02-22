快訊

江啟臣辦論壇邀柯文哲 連勝文不滿嗆「沒告知沒被邀請」

隔離就賠！國泰產跟進防疫神單 不到59歲免花千元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
台產險之前推出防疫保單吸引大批民眾投保，國泰產險也跟進推出提供民眾更具專屬性的防疫商品。記者曾原信／攝影
台產險之前推出防疫保單吸引大批民眾投保，國泰產險也跟進推出提供民眾更具專屬性的防疫商品。記者曾原信／攝影

全球新冠肺炎疫情持續升溫，確診病例已超過1.06億例，國內疫情雖努力控制中，但居家隔離人數也逾1.2萬人次，大幅提高國內民眾的保險意識，前陣子更出現搶購防疫保單的現象。國泰產險為了提供民眾更具專屬性的防疫商品，自2月18日起推出「心疫滿分」專案，結合「法定傳染病隔離補償」、「法定傳染病確診補償」、「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」等四大保障，一次涵蓋「隔離」、「確診」及「住院治療」，打造保障更全面的防疫保單，讓民眾更安心。

國泰產險健傷險部協理雷志漢表示，在這個疫情肆虐的環境下，「心疫滿分」的保障將能更貼近民眾需求，讓民眾的保費花得有價值，特別著重在疾病醫療保險上，其中「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」不只理賠法定傳染病，也可理賠保單生效前180天未曾診療過的疾病，舉例來說，若民眾在保單生效前的180天內未因腸病毒就醫，但投保完成後不幸因為感染腸病毒而需住院治療，即可申請理賠。另外，如果在海外特定地區住院治療，保額依地區別可自動大幅提升（詳細內容請以保險單與保單條款為準），「心疫滿分」不只防疫更具心意，尤其在疫情過後，還是能具備保險應有的價值。

以其中一個投保方案為例，萬一不幸受居家隔離後確診，可申領「法定傳染病隔離補償」2萬元和「法定傳染病確診補償」6萬元，再依實際住院日數給付住院保險金，總理賠金額至少8萬元。在專案費率的訂定上，國泰產險展現出與民眾攜手抗疫的決心，保費價格親民，15歲到59歲這個大眾年齡區間，專案保費只要988元，未滿15歲的小朋友也只要888元，60歲到64歲則為2,100元。「心疫滿分」專案首次投保年齡最高為64歲，續保最高可至70歲（續保規定請以保險單與保單條款為準）。

保險金 保單

延伸閱讀

指揮中心：國際疫情依舊嚴峻 秋冬防疫專案持續執行

大學開學防疫 採取實聯制電子貼紙門禁管制

中小校開學 縣市首長確保入校防疫動線流暢

彰化學生線上開學典禮 領口罩紅包、做防疫餅乾

相關新聞

竹北億元店面左手賣右手出租 會計師：未必划算

實價揭露，竹北「豐邑E&B愛因斯坦」商辦大樓1、2樓店面交易，面積共247坪，交易總價1.2億，資料顯示，屋主為知名義式...

新冠染疫使用呼吸器、肺部手術 保險賠不賠有前提

過去一年， 新冠肺炎肆虐全球，大量重症病患往往得靠「呼吸器」才能維繫性命。直到目前，全世界仍有許多人陷入依賴呼吸器的險境...

隔離就賠！國泰產跟進防疫神單 不到59歲免花千元

全球新冠肺炎疫情持續升溫，確診病例已超過1.06億例，國內疫情雖努力控制中，但居家隔離人數也逾1.2萬人次，大幅提高國內...

手中「閒錢」無處去？美元存這裡1.68％

過完年後，不少民眾手邊仍有尚未用完的「閒錢」，加上春節期間收到的紅包等額外收入，正適合進行投資理財，讓小錢有機會創造好收...

【大佛心法】新春開出亮麗紅盤推升台幣創高，但韓元與人民幣帶來不同訊號

年前就表現強勁的台灣股匯市，新春開紅盤更是氣勢如虹，在加權指數創下歷史新高後，台幣也來到27.902，再度創下1997年7月以來新高，如此強勢的台幣是否將很快衝破27.9大關呢？

更便利！台銀推LINE Pay Money繳學費服務

台灣銀行繼先前推出台灣Pay行動支付繳納學雜費服務，近期新增「LINE Pay Money」繳納學雜費管道，提供學生家長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。