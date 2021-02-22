隔離就賠！國泰產跟進防疫神單 不到59歲免花千元

全球新冠肺炎疫情持續升溫，確診病例已超過1.06億例，國內疫情雖努力控制中，但居家隔離人數也逾1.2萬人次，大幅提高國內民眾的保險意識，前陣子更出現搶購防疫保單的現象。國泰產險為了提供民眾更具專屬性的防疫商品，自2月18日起推出「心疫滿分」專案，結合「法定傳染病隔離補償」、「法定傳染病確診補償」、「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」等四大保障，一次涵蓋「隔離」、「確診」及「住院治療」，打造保障更全面的防疫保單，讓民眾更安心。

國泰產險健傷險部協理雷志漢表示，在這個疫情肆虐的環境下，「心疫滿分」的保障將能更貼近民眾需求，讓民眾的保費花得有價值，特別著重在疾病醫療保險上，其中「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」不只理賠法定傳染病，也可理賠保單生效前180天未曾診療過的疾病，舉例來說，若民眾在保單生效前的180天內未因腸病毒就醫，但投保完成後不幸因為感染腸病毒而需住院治療，即可申請理賠。另外，如果在海外特定地區住院治療，保額依地區別可自動大幅提升（詳細內容請以保險單與保單條款為準），「心疫滿分」不只防疫更具心意，尤其在疫情過後，還是能具備保險應有的價值。

以其中一個投保方案為例，萬一不幸受居家隔離後確診，可申領「法定傳染病隔離補償」2萬元和「法定傳染病確診補償」6萬元，再依實際住院日數給付住院保險金，總理賠金額至少8萬元。在專案費率的訂定上，國泰產險展現出與民眾攜手抗疫的決心，保費價格親民，15歲到59歲這個大眾年齡區間，專案保費只要988元，未滿15歲的小朋友也只要888元，60歲到64歲則為2,100元。「心疫滿分」專案首次投保年齡最高為64歲，續保最高可至70歲（續保規定請以保險單與保單條款為準）。