快訊

江啟臣辦論壇邀柯文哲 連勝文不滿嗆「沒告知沒被邀請」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

渣打推抵利型房貸 利率1.31%起

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

房市買氣熱滾滾，渣打國際商業銀行即日起推出「靈活房貸30%」抵利型房貸方案，針對往來資產達新台幣300萬元以上的渣打「優先理財」貴賓，提供1.31%起的房貸優惠利率，並可以存款利息折抵房貸利息，降低實質利率，縮短貸款年限。

渣打銀行表示，抵利型房貸不僅存款利息可折抵房貸利息，且自動提前償還本金，在貸款期間存款也自由動用，隨時存提資金，保持財務規劃的靈活與彈性。渣打銀行「靈活房貸30%」抵利型房貸，客戶若存款達新台幣300萬，最多可以折抵30%的房貸利息，再搭配最低1.31%起的優惠年利率，提升省息效果，減輕還款負擔並縮短還款年限。

渣打銀行強調，「靈活房貸30%」抵利型房貸主要鎖定渣打「優先理財」高資產客群，希望透過提供優惠貸款利率，協助客戶在完成購屋夢想時，也能同時兼顧財務目標。渣打銀行「優先理財」貴賓於申貸前總往來資產大於新台幣300萬，且房貸總貸款金額達新台幣500萬，即可申請「靈活房貸30%」抵利型房貸。

此外，渣打銀行針對「優先理財貴賓新戶」與既有客戶，分別推出換匯滿額禮與推薦好禮等活動，活動期間內，全新合格優先理財貴賓累積外幣換匯金額達等值5000元美金，即可獲得新台幣500等值遠東SOGO商品禮券；客戶成功推薦親友成為全新優先理財貴賓，且被推薦人與渣打銀行月平均往來資產餘額達新台幣300萬元以上，則可享有「優先理財推薦好禮」新台幣3000元等值遠東SOGO商品禮券回饋，推薦愈多回饋愈多。

渣打銀行 房貸 新台幣

延伸閱讀

老字號在地人也推！ 台中廣三SOGO百貨後巷「美村豆花」 傳統豆花給料不手軟

關店、失業繳不出房貸？法拍待拍量反創新低

「買到男友眼神死」SOGO流行女鞋特賣599起鞋控狂掃貨

高雄SOGO遭挪消費湊「滿千送百」 盜領9萬抵用券

相關新聞

竹北億元店面左手賣右手出租 會計師：未必划算

實價揭露，竹北「豐邑E&B愛因斯坦」商辦大樓1、2樓店面交易，面積共247坪，交易總價1.2億，資料顯示，屋主為知名義式...

新冠染疫使用呼吸器、肺部手術 保險賠不賠有前提

過去一年， 新冠肺炎肆虐全球，大量重症病患往往得靠「呼吸器」才能維繫性命。直到目前，全世界仍有許多人陷入依賴呼吸器的險境...

隔離就賠！國泰產跟進防疫神單 不到59歲免花千元

全球新冠肺炎疫情持續升溫，確診病例已超過1.06億例，國內疫情雖努力控制中，但居家隔離人數也逾1.2萬人次，大幅提高國內...

手中「閒錢」無處去？美元存這裡1.68％

過完年後，不少民眾手邊仍有尚未用完的「閒錢」，加上春節期間收到的紅包等額外收入，正適合進行投資理財，讓小錢有機會創造好收...

【大佛心法】新春開出亮麗紅盤推升台幣創高，但韓元與人民幣帶來不同訊號

年前就表現強勁的台灣股匯市，新春開紅盤更是氣勢如虹，在加權指數創下歷史新高後，台幣也來到27.902，再度創下1997年7月以來新高，如此強勢的台幣是否將很快衝破27.9大關呢？

更便利！台銀推LINE Pay Money繳學費服務

台灣銀行繼先前推出台灣Pay行動支付繳納學雜費服務，近期新增「LINE Pay Money」繳納學雜費管道，提供學生家長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。