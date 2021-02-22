國泰金實踐企業永續 開年就獲國際三捷報

國泰金控（2882）長期戮力實踐企業永續，開年再傳捷報，獲MSCI 「環境、社會與公司治理評級（MSCI ESG Ratings）台灣人壽與健康保險產業最高AA評級」、DJSI 2021永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2021）「銀級獎」（Silver Class）殊榮，並首度入選彭博性別平等指數評鑑（Bloomberg Gender-Equality Index, GEI）。為繼2020年獲DJSI道瓊永續指數產業排名全球第三、亞洲第一、台灣第一後再獲佳績，企業永續實力廣受國際各界肯定。

MSCI於2021年1月公布最新「環境、社會與公司治理評級」，國泰金控榮獲台灣人壽與健康保險產業最高AA評級。MSCI為國際重要ESG評鑑機構之一，評量方法以環境、社會及治理三大領域為基礎，並進一步細分出35項重要議題，以企業面臨的風險及對應管理措施做為衡量的標準，最終依據企業整體表現給予AAA至CCC的評級。

此次評比當中，在人壽與健康保險產業主要被評鑑的8項關鍵ESG議題中，國泰金控半數以上名列全球產業領導者（產業前25%），且為台灣唯一一個未有任何項目被列為落後者的保險業者。同時，DJSI 2021永續年鑑亦公布國泰金控榮獲本年度「銀級獎」殊榮。

國泰金控首次入選2021年彭博性別平等指數評鑑，台灣僅有5家企業入選。該指數今年評比範圍涵蓋44個國家及區域，納入380間企業，跨越11產業別。國泰致力推動性別平等倡議不遺餘力，此次入選彭博性平指數成分股，實至名歸。

彭博性平指數包含五項評比面向，包括女性領導力與人才庫（Female Leadership & Talent Pipeline）、薪資平等及性別平價（Equal Pay & Gender Pay Parity）、包容性企業文化（Inclusive Culture）、性騷擾政策（Sexual Harassment Policies）與支持女性的品牌價值（Pro-Women Brand）。國泰金在此次評比當中，在包容性企業文化以及性騷擾政策面向均有傑出表現，在薪資平等及性別平價方面更接近滿分，顯示國泰長久耕耘性別友善職場成果備受國際認可。

在實際作為上，國泰將性別平等觀念融入多項管理政策，從優於台灣法令的生理假、病假、陪產假、流產假等，並於國泰的人權政策公開承諾公司不因性別或性傾向而在升遷、給薪或行為上有差別待遇，集團敬業度調查亦連續獲得4.35的高分（滿分5分），國泰致力提供員工公平機會的性別友善職場，使全體員工能不受侷限，積極實現工作與生活的平衡。

在COVID-19疫情嚴重影響全球產業與精境，更顯示企業持續強化落實ESG，才能建立「趨吉避凶」的企業永續力。「永續國泰，與鄰常在」為國泰企業永續的核心原則，國泰將秉持永續金融理念，運用金融核心職能，聚焦國泰永續三大主軸「氣候」、「健康」與「培力」，創造社會共好。