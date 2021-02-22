全球人壽MA招募活動開跑 培訓期延長至24個月

應屆畢業生距離畢業、初登職場已進入倒數階段，不少產業受到新冠肺炎疫情影響就業需求。不過全球人壽今（22）日宣布第七屆MA（內勤儲備主管）招募活動開跑，今年將提供全新儲備主管計劃，重視「數位與數據」及多元部門均衡發展，同時延長此屆MA培育期，以24個月豐富且紮實的培育計劃，打造全方位管理人才。

全球人壽表示，在疫情衝擊下，加速金融保險數位發展，加上國人保險保障意識提升，數位應用更顯重要。全球人壽至今已完成多項數位保險工程，重視「數位與數據」及多元部門均衡發展，為持續保有保險科技戰力，致力優化人才庫並延攬對壽險業有高度興趣與熱忱，且具備大數據、資料分析能力的優秀人才，有機會在公司邁向數位化轉型過程中擔任重要角色。

同時也透過MA計劃與實習生計劃多管齊下，促進組織年輕化，期許新一代將不同的思維、見解和創意帶入全球。全球人壽今年MA招募已邁入第七屆，為進一步強化整體MA訓練與能力培養，強化壽險專業職能發展，打造關鍵人才DNA，訓練期也從過去的18個月延長到24個月，讓MA有充分時間做好準備，且歷屆所招募的MA貢獻卓越，公司也將傾注資源全力栽培。

全球人壽MA計劃錄取的青年，在正式加入後的第1個月將透過公司基礎培訓課程，協助MA建立保險專業知識和熟悉全球人壽的商品，並邀請各部門主管擔任講師，讓MA了解部門運作情形與該部門核心知識概況；而接下來的第2-24個月將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃，且有機會與高階主管共事；培訓結束時，將依評鑑結果及公司組織需求派任部門，期能透過積極培養年輕世代，人盡其才，發展組織內部各階段人才。

全球人壽MA陳郁婷(Tina)，畢業於政治大學金融所，她分享培訓心得時表示，在mentor的帶領下，透過扎實的訓練使專業能力得以迅速提升；也因不同部門間的輪調，快速地建立起自己的人脈網。公司也鼓勵多元發展、提升自我，因此精心為MA規劃一系列訓練課程外，也提供各項證照獎勵補助計劃，全球人壽對人才培育的重視，貫徹了「以人為本」的核心價值的優質企業文化。

另一位MA陳皇羽(Robin)畢業於美國喬治亞州立大學(Georgia State University)，並取得精算學(Actuarial Science)碩士學位，Robin於2019年加入全球人壽MA Program，2021剛通過輪調考核並分發至品牌暨數位整合發展部的大數據發展科，他表示，MA Program是透過高階主管的經驗傳授、不同部門的輪調學習，獲取各部門的關鍵精髓，逐漸拼湊出全球的整體藍圖；過程有如「以百米的速度跑馬拉松」，用最短的時間，發揮出最好的成果，讓自己快速成長；雖看似一條路程較短的「捷徑」，但卻包含重重關卡，想通關就必須付出努力、承受壓力，當完成訓練時，必定會看見不一樣的自己，成為公司裡的一塊關鍵拼圖。

全球人壽表示，2021全球人壽MA招募申請期間自即日起至3月31日止，可至全球人壽官網下載專用履歷，email至指定信箱，履歷採隨到隨審，若履歷適合將會主動邀約面試，預計3月至5月間將完成初選面試、複選面試、以及高階主管決選面試，於7月1日報到。