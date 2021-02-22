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玉山金今法說會 去年稅後淨利180.2億、EPS 1.43元

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

玉山金控（2884）今（22）日召開法人說明會，公布2020年營運概況，自結淨收益562.5億元，成長3.2%，稅後淨利180.2億元，減少10.4%。金控每股稅後純益（EPS）1.43元、股東權益報酬率（ROE）10.17%、資產報酬率（ROA）0.66%。

子公司玉山銀行全年EPS 1.73元，ROE 9.47%是金控旗下銀行的第2名，玉山證券及玉山創投稅後淨利分別成長82.5%及699.8%。2021年1月金控自結獲利19億元，是歷年單月獲利第3高。

2020年台灣經濟成長率3.11%，是全球表現最好的經濟體之一，玉山掌握企業投資及產業升級契機，營運規模穩健發展。

存放款部分，玉山銀存、放款餘額成長均為市場前3名，其中總放款餘額成長12.3%，中小企業放款淨增量更為民營銀行第1；總存款成長19.4%，外幣存款成長14.2%。

同時玉山展現穩健的風險控管能力，資產品質長期維持良好水準，2020年底逾期放款比率(NPL)為0.19%，備抵呆帳覆蓋率656.3%。

玉山均衡發展各項金融服務，全年淨手續費收入198.3億元，成長5.9%，不僅創下連續12年成長紀錄，也使玉山手續費收入排名上升至第2名。

財富管理淨手收成長9.3%，締造歷年最高的金額；信用卡業務方面，疫情影響使市場整體簽帳金額衰退6.4%，玉山成長9.8%，簽帳金額4,727億元排名市場第2，增量排名第1；玉山的數位錢包E.SUN Wallet以創新獲得金融研訓院菁業獎肯定，提供完整的卡友服務並延伸合作場景，帶給顧客更便利的行動支付體驗。

玉山銀行 玉山金控

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