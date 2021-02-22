玉山金：將啟動29年來最大規模的組織改造

玉山金控（2884）今（22）日舉行法人說明會，宣布啟動29年來最大規模的組織改造，成立「個人金融事業總處」及「法人金融事業總處」，向國際一流標竿銀行學習，整合現有各產品線與通路，以客群分層分群經營為核心，優化服務流程，打造顧客導向的服務模式，為顧客創造更多價值。

玉山銀董事長黃男州指出，玉山也將加速運用科技與數位的力量，降低營運成本並強化風險管理，強化數位平台經營，透過資料及數據深入瞭解顧客需求，驅動更好的金融服務。

展望2021年，面對內外部環境變化，玉山將聚焦「跨境、數位、風險管理」三大策略及「ESG永續發展」。

黃男州指出，在跨境業務方面，玉山穩健發展亞洲布局，2020年海外分行獲利為國銀第2，今年隨各國疫苗接種持續推進，玉山審慎樂觀看待海外市場的復甦，持續發展國內外金融平台，串聯兩岸三地與東協據點，提供顧客整合金融解決方案，滿足企業及個人之多元跨境金融需求。企業主理財需求日趨複雜，玉山將更進一步整合企業金融與私人銀行，提供企業主最佳的家族傳承諮詢服務。

玉山長期投入永續發展，是台灣唯一連續7年入選DJSI道瓊永續指數的金融業者，持續透過責任授信、責任投資及ESG金融產品發揮影響力，上週更與台灣32家傑出企業及隱形冠軍企業共同發起ESG倡議行動，簽署「永續發展倡議書」，對氣候變遷採取積極行動，與台灣各產業的傑出企業領袖一起實踐ESG，推動社會及環境正向改變，讓國際看到台灣在ESG的種種努力。

因應跨境、數位、風險管理及ESG永續發展的長期策略，玉山2021年預計招募國際金融、數位金融、法遵法務、資安風控等多元領域的專業人才。玉山銀行董事長黃男州表示人才是關鍵指標、也是先行指標，玉山正開創金融業的新局，期望有更多志同道合的夥伴加入，讓玉山在第4個10年，邁向亞洲最具特色的標竿銀行。