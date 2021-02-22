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長期使用呼吸器、肺部移植手術 重大傷病險都有保障

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

新冠肺炎肆虐全球，大量重症病患往往得靠「呼吸器」才能維繫性命。直到目前，全世界仍有許多人陷入依賴呼吸器的險境裡，同時還有一定比例的人，肺部出現「纖維化」或其它永久性傷害。假如不幸須長期依賴呼吸器，或是染疫後，肺部纖維化嚴重，得做肺臟移植手術的情形，我們平常規劃的保險有相關的保障嗎？答案是，有的。

錠嵂保經表示，目前對應健保制度的「重大傷病險」，可針對「呼吸衰竭需長期使用呼吸器」和「接受胸腹部臟器移植手術及追蹤治療」這兩大嚴重狀況來理賠，符合條款即會給付一次性重大傷病保險金（一次金）。為了龐大的醫療費和往後生活，通常會規劃1、200萬元額度。

不過要注意，前者在定義上，有連續使用21天等條件；後者則包括肺臟移植手術和其後的追蹤治療都算在保障範圍。此外，若是較小的手術，或是肺部出現「機能遺存顯著障害」導致終身工作受到影響的情形，「實支實付型醫療險」和「失能險」也分別有相對應的保障內容。

保險金

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