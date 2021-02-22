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更便利！台銀推LINE Pay Money繳學費服務

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
為方便家長及學生們輕鬆繳費，一卡通公司新增與臺灣銀行合作，提供更多各級公立學校「LINE Pay Money」繳納學雜費服務。　圖／一卡通公司提供
為方便家長及學生們輕鬆繳費，一卡通公司新增與臺灣銀行合作，提供更多各級公立學校「LINE Pay Money」繳納學雜費服務。　圖／一卡通公司提供

台灣銀行繼先前推出台灣Pay行動支付繳納學雜費服務，近期新增「LINE Pay Money」繳納學雜費管道，提供學生家長更多元、更便利的繳費體驗。

台灣銀行代理全國各級學校學雜費代收高達1,500所，其中以台灣銀行「學雜費入口網」製單、繳費、銷帳的學校更高達9成，每年交易筆數超過600萬筆。除提供臨櫃、郵局、四大超商、全國繳費網、語音信用卡、網路信用卡及台灣Pay等多元繳費管道，自即日起更結合生活場景，透過台灣銀行「學雜費入口網」產製之公立學校繳費單，繳款人可使用「LINE」APP之「LINE Pay Money」掃描帳單三段條碼不用出門即可輕鬆完成繳費。

配合各縣市政府將陸續開辦「校務行政系統APP」，台灣銀行將協助於APP中整合學雜費數位支付功能，讓家長可透過APP「即查即繳」學雜費帳單，使學雜費繳費單無紙化且家長線上繳費更便利。每張繳費單繳費資訊掌握在手，不用擔心繳費單遺失或繳費過期，隨時隨地都可以透過APP查詢，學校老師也方便透過APP了解每位學生繳費情形，讓繳費過程更加透明化。

APP 台灣銀行 LINE

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