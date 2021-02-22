類股輪動 傳產股短線冒出頭

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線上基本面表現不變，多數機構預測，台灣經濟成長率今年仍上看3.89%至4%以上，由於資金行情，加上美股持續創新高，可望帶動股市與相關題材持續有表現機會；而近期受氣候變遷因素影響，美國德州部分將煉油廠暫時停工，加上國際油價波動，預估對傳產塑化類庫存與報價影響，傳產股短線具有機會。

周書玄分析，近期類股輪動快速，科技股漲勢稍緩後，傳產類股因油價上揚，短線具領軍上揚的機會，然而後續電子股是否持續會維持第一季如此亮麗的表現，仍待進一步觀察，特別可留意國際上新冠疫苗的施打進展，是否能夠真的有效降低傳染率，讓生活逐漸恢復正常模式，若能逐步解封，則有利於食品、餐飲、觀光與旅遊相關類股之後續表現。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，由於昨夜聯準會會議中葉倫表示可能加速增稅，美股明顯拉回整理態勢，台股今日表現也受影響，短線稍微偏整理；市場擔心若美國快速恢復增稅，加上油價上揚，是否意味通膨有機會拉高，因此台股開工紅盤創新高走勢也稍見緩和。

郭修伸表示，目前對台股之操作策略看法不變，投資仍以科技股為主軸，搭配傳統產業類股為輔。看好產業如:晶圓代工、記憶體、被動元件、IC設計與等為主、非電子族群則以電動車、汽車零組件、自行車材料、自動化與運動器材等類股為主，也特別留意落後補漲的蘋果概念股一類。

富蘭克林華美投信表示，由於基本面不變，對台股預期表現仍偏樂觀，儘管類股輪動偏高，短線波動可能加大，但也因趁此機會挑選價值面被低估或者股價落後補漲的產業，富蘭克林華美投信建議，不妨趁此機會選擇價值低估或落後補漲者、可逢低布局，或者以台股基金做中長期定期(不)定額投資。