00882神助攻！高股息ETF吸金台股千億元

高股息ETF再掀風潮，瞄準中國高息股的中信中國高股息（00752）（00882），2月初才上市，因訴求15元左右能入手7%高配息，人氣、規模不斷成長，最新受益人來到4.1萬人，不僅推動高股息ETF人氣再成長，使整體ETF受益人突破190萬人大關；買氣挹注也帶動高股息ETF挑戰千億元規模，刷新市場紀錄。

目前市場認可配息率5%左右或更高的高股息ETF，包括元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、富邦臺灣優質高息（00730）、FH富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）、國泰股利精選30（00701）、新光內需收益（00742）、及中信中國高股息等八檔。0056依舊排名「人氣王」與「規模王」，其次是國泰永續高股息規模有159億元，00882雖然才掛牌，但已吸金67億元，躍升第三大的高股息ETF。

近期國內ETF人氣持續成長，但市場風向一度轉變，在國泰永續高股息去年下半年大紅大紫，曾帶動高股息ETF繼0056後，迎來第二波高成長，其後問市、前景更看好的國泰台灣5G+，迅即引導市場追捧具有爆發力的趨勢型產品，使今年來科技股ETF一枝獨秀。

00882集結低股價、低基期、高配息三大吸引力訴求，募集表現亮眼重新推動高股息ETF吸金。統計該檔ETF上市首周，便累積逾2萬人投資，迄今七個交易日，人氣再成長到4.1萬人，規模也從募集的44億元，增加到67億元，成長幅度逾52%。

原先因資金轉向衰退的高股息ETF，規模因此重返增長，先前國泰永續高股息規模一度逾200億元，使高股息ETF總規模來到900億元之上，近期在00882推動下，前述八檔高股息ETF的規模則提升到992億元，逼近千億元大關。

市場法人指出，0056引頂高配息熱潮時，市場看好該ETF挑戰千億規模，在業界群起效尤下，轉向多檔高配息ETF合體吸金態勢。整體市場對於高收益產品的需求仍然強烈，但轉為追求更分散的布局。

受益人來看，00882人氣飆高，也助攻該八檔高股息ETF受益人達到56.9萬人的新紀錄，合計有配息的海內外股票型ETF受益人增至133萬人，整體上市櫃ETF受益人則首度衝上190萬人大關。

如對照各基金公司，中信投信憑藉00882，受益人已增至5.7萬人，超越了復華、街口等晉升受益人第四多的投信，而前三大的元大、國泰及富邦投信，也都有具吸引力的高配息產品。