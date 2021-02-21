金管會昨（20）日公布最新人事異動，由於檢查局長王儷娟將在2月20日農曆年後退休，職缺由該局副局長張子浩內升，副局長職缺由該局主任秘書陳在淮升任，主任秘書職缺由該局組長賴欣國調任，於同日生效。

金管會主委黃天牧昨日出席檢查局新任局長交接典禮致詞時指出，檢查局在王儷娟任內致力檢查制度改革、檢查系統優化、數位化查核程序的推動、檢查人員的培訓等，除積極配合金融監理政策，訂定檢查計畫，當發生社會關注的金融重大案件時，檢查局亦能迅速派員赴第一線了解問題，且對於一般檢查、專案檢查或表報分析發現的通案或個別缺失，均能提出改善意見，對金融監理功能的發揮，可謂功不可沒。

展望未來，期許繼續朝四大方向精進，包括一、掌握金融市場脈動：檢查局肩負金融監理第一線工作，在最貼近金融實務運作的檢查過程中，除關注個別機構有無缺失，也須探察金融市場變化情形，及時發現可能的風險。第二、落實以風險為導向的金融檢查：金融機構經營範疇擴大，檢查業務也愈趨繁雜，在有限人力下，檢查工作的規劃與執行須掌握抓大放小、以風險為基礎的監理原則。

第三、發展數位化金融檢查：監理科技是國際間尚在發展的領域，檢查局的單一申報窗口已有效節省資料申報與彙整的成本，希望未來持續透過數位轉型，提升檢查與表報分析的效率。第四、強化跨局處聯繫合作：檢查局最能發現法規適用或實務運作疑義，期許檢查局未來進一步強化與各局處的溝通聯繫，共同釐清問題及尋求解決方案，創造跨局處合作的綜效。