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國泰金2月信心調查：：37％民眾認為人民幣將升值超過1％

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
2020年人民幣(CNY)全年升值6.7%，今年截至2021年1月底亦微幅升值0.9%。美聯社
2020年人民幣(CNY)全年升值6.7%，今年截至2021年1月底亦微幅升值0.9%。美聯社

2020年人民幣(CNY)全年升值6.7%，今年截至2021年1月底亦微幅升值0.9%。人民幣升值，加深民眾抱人民幣存款意願。國泰金（2882）今（20）日發布 2月國民經濟信心調查結果，結果也同樣顯示，民眾增持人民幣的意願較上次調查增加，且對未來一年人民幣走勢看升的比例較上次調查增加。

根據央行調查，去年12月全體國銀人民幣存款餘額為人民幣2444.89億元，連續三個月成長，較11月大增86.3億元，顯示民眾增持人民幣意願增加，

而國泰金今日公布的2月國民經濟信心調查結果顯示，36.5%民眾認為人民幣會升值超過1%，較上次調查增加11.9個百分點；僅有18.4%的民眾預期人民幣會貶值超過1%，較上次調查減少17.2個百分點，整體而言，本次結果顯示民眾對於未來一年人民幣走勢看升的比例較上次調查增加。

另外，79.6%民眾未來一年將維持人民幣存款現有比例不變，較上次調查增加5.4個百分點；10.9%民眾會增持人民幣存款，較上次調查增加2.1個百分點；9.5%的民眾則將減持人民幣存款，較上次調查減少7.5個百分點，整體而言，調查顯示民眾增持人民幣的意願較上次增加。

而與2020年8月調查結果比較，本次調查結果顯示：45.1%民眾預期未來一年人民幣在±1%區間內波動，較上次調查增加5.3個百分點。

人民幣 國泰金

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