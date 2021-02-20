儲蓄險真的沒必要買？過來人揭只有三種人適合 這樣操作更賺

全球面臨人口老化浪潮，許多人都趁早學習投資理財，先替未來存好養老金，投資方式很多樣，最常見的就是儲蓄險、股票、基金，有一名剛出社會的上班族最近被當保險員的朋友勸買儲蓄險，可以強迫自己儲蓄，想問大家建議，意外釣出有經驗人回答，認為基本上儲蓄險只有3類人適合。

一名網友在「Dcard」發文指出，去年剛畢業，目前有一份普通正職工作，月薪32K，沒有學貸也沒有其他貸款，沒辦過信用卡，帳戶裡面有以前打工存下的20萬元，最近身邊很熟的朋友做保險幾個月了，知道原po想學投資後，就問對「儲蓄險」有沒有興趣。

保險員朋友幫他看了一年存兩萬的方案，年利率大概三點多趴，存六年才會期滿，到時候能拿到大概八千元的利息，雖然不多，但原po則認為可以強迫自己儲蓄好像還不錯，想問大家「雖然一兩萬也是小錢，但還是會想有沒有比儲蓄險更好的選項？」。

網友看完則認為「6年才8000塊是什麼東西啊，不想動腦去買0050都比較好」、「個人認為沒有必要，因為比儲蓄險好的選項太多，差別只在於儲蓄險有身故給付」、「儲蓄險的利息真的少的可憐，不如拿去跟會或是買股票」也有人覺得、「如果你不會投資，不想存股，怕股市崩盤之類的，你可以買儲蓄險，前提是這筆錢未來不會動到」。

另外有過來人也說道，其實適合儲蓄險的是這三種人，第一，完全不會也不想學投資的人，認識蠻多長輩從年輕到現在存了幾百萬，甚至千萬，永遠都是郵局、農會定存，鎮農會定存利率才0.6趴，把這些錢轉去躉繳儲蓄險，利率至少也有定存3趴。

第二種人則是無法控制自己把錢花在沒意義地方的月光族，可利用儲蓄險的沒繳滿錢就會變少的特色，來逼迫自己不准亂花錢，雖然定時定額繳如0050之類的大家都知道更好，但沒有任何強制性，按個app就能取消了，很難強迫儲蓄。

最後一種則是需要稅務規劃、資產傳承的高資產族群，儲蓄險對他們來說是非常好用的工具，他也建議，如果是像他一樣的一般人，買低保費高保障的定期險為主。