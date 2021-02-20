外資匯出 台幣微貶0.8分

外資昨（19）日大賣台股後抽腿撤離，估計匯出金額達8億美元，與進場拋匯的出口商形成對作，終場在中央銀行調節下微幅貶值0.8分，收28.338元，總成交量擴增至18.99億美元。

前日蜂擁匯入的熱錢昨日反手匯出，出口商則是趁著新台幣略微回貶時進場賣匯，市場買賣力道兼而有之，新台幣狂升態勢暫告歇息。

匯銀主管分析，「和主要亞幣相比，新台幣表現還是滿強的」，昨日盤中匯價最高升抵27.907元，最多升值4.23角 ，但因外資站在買匯一方，匯價未能續創新高。

國銀交易室主管透露，近期新台幣匯率一度升抵27.902元，創下逾23年半新高，讓央行布下較多的美元買單「防守」、避免27.9元價位被熱錢衝破，但昨日外資轉賣為買，讓央行暫時鬆了一口氣。

「老大（指央行）看起來是想守住27.9元，所以匯價短期內要突破此一價位可能不是很容易。」匯銀主管說。

另外，今日為周六補上班日，匯銀主管說，通常周六上班，匯市交投都會非常清淡，預料匯價不容易有太大的變化。

展望下周，匯銀主管預料，新台幣實質交易將位於27.9~27.95元區間波動，台股強弱與美元走勢為影響新台幣匯率最重要的兩大變數。

根據證交所資料顯示，外資昨日大賣台股，規模約188億元，連兩日賣超台股金額超過221億元。

匯銀主管指出，「外資賣股後也確實匯出資金了，前天才大舉匯入、昨日又匯出不少錢，這就是熱錢本色，在匯市不斷進進出出。」

相較於外資買匯撤離，出口商趁著新台幣略為轉弱之時進場拋匯，與外資上演「你丟我撿」戲碼，另外也有一些壽險業買盤進場，進而促使匯市交投升溫，兩大外匯經紀公司成交量逼近19億美元。