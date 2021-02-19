緬甸政變後玉山銀董座首談：分行續運作、盯政變發展

緬甸政變，華航將排救援班機支援有反台需求民眾，國銀在緬甸有三家分行，其中一家為玉山銀仰光分行。

玉山銀董事長黃男州今（19）日首次談及玉山銀在緬甸分行營運狀況，指出因當地員工八成為緬甸籍，尚未有員工緊急搭機回台搭機需求，但下一步關心重點，落在社會是否邁向穩定「抗議變少、重回民主軌道」。

黃男州說，玉山銀在緬甸有一家分行，服務對象以台商為主，營運據點在大樓的二十幾樓，相對安全，且目前台商仍有發薪水等資金需求，玉山銀仍希望可以盡量提供服務，目前觀察還算正常。

緬甸政變起因於2月1日新政府就任當天，軍政府無預警把新政府就任地的國會、總統軟禁，因翁山蘇姬在民間支持度相當高，金融業者高度關切當地發展，畢竟穩定是金融業最重視的市場發展條件。

黃男州說，金融業在當地只是其中一個產業，重點將是緬甸未來的民主進展，將密切關注當地社會是否邁向穩定，包括抗議變少、重回民主軌道。而玉山銀在當地分行約40名員工，緬甸籍員工比重約八成，派到當地的海外員工也通精通緬甸與，目前沒有搭專題回台需求。

不過除了關心緬甸當地員工，疫情影響，玉山銀海外員工也受到新冠肺炎影響，黃男州說，玉山銀因應疫情都啟動異地備援、營運不中計畫，也是因應金管會要求，去年2、3月就開始啟動，因此面對國際社會環境、政治環境等變化，分班都會相當清楚，每個海外分支據點都會有演練。