陸海處分台中市梧棲區不動產 預計獲利約6億元

陸海（5603）公告董事會決議處分台中市梧棲區不動產，預計獲利約6億元，以陸海股本7.83億元計算，EPS貢獻達7.66元。陸海表示，取得的資金部分用於償還銀行貸款及多角化投資，至於細節還要等董事會討論。

陸海公告，出售標台中市梧棲區民權段共9筆土地、台中市梧棲區自立路335號，土地17961平方公尺，折合5433.2坪 、每坪13.5萬元，建物1922.91平方公尺，折合581.68坪、每坪2.76萬元，出售給華元食品，預計處分利益約6億元。

陸海考量到資產活化，決出售土地及建物，雖然原土地為營運業務使用，但經過評估後，已經找尋其他更適合的地點，暫時先租場域來使用，出售的金額將用來償還銀行貸款及多角化投資，未來是否會增加股利發放等，都還沒有進一步的細節，相關情況還要等董事會討論。

該公司主要的產品營收比重分別為陸運約占62%、重機件運輸及吊裝業務約占12%，其他還有加油、加氣站業務及LPG系統改裝約佔12%還有洋酒進口業務約佔11%。

陸海因跨足風電市場對於營運展望也出現想像空間，去年也吸引投資買盤進駐，第3季獲利達4298萬元，每股稅後純益為0.55元，把去年上半年虧損彌平，去年前三季的稅後盈餘為2202萬元，每股稅後盈餘為0.28元。