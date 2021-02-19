永豐四大神卡出列 最高回饋10%

永豐銀行力挺百萬卡友放大年終獎金，今（2021）年包括「永豐現金回饋JCB卡」、「幣倍卡」、「永豐SPORT卡」及「DAWHO現金回饋卡」等，皆推出最新超值回饋方案，刷卡消費最高可享10%回饋。同時，永豐銀行表示，為提升辦卡需準備身分、財力等證明的效率，已串接國家發展委員會「數位服務個人化（MyData）平臺」[2]，現在只要線上一鍵授權即可完成，加速信用卡申辦、補件或額度調整，也適用於房貸、信貸申請流程，讓金融服務效率再升級。

永豐超值回饋信用卡 多元消費刷好拿滿

因應民眾多元消費需求推出多張可享高額回饋的信用卡，並針對各通路提供最新超值回饋[3]。永豐銀行表示，刷「永豐現金回饋JCB卡」新增一般消費滿2,000元（含）以上，可享百貨、網購、餐廳最高6%，飲品及外送平台最高10%刷卡金回饋；刷「幣倍卡」若達成指定任務並使用永豐數位帳戶，再綁定Apple Pay、LINE Pay、Google Pay、Samsung Pay、Garmin Pay或Fitbit Pay行動支付，可享行動支付最高9%、國外（網站）消費最高10%刷卡金回饋。

為鼓勵卡友運動促進健康，「永豐SPORT卡」卡友下載註冊「汗水不白流」APP並記錄每月消耗達7,000卡路里以上，在健身房、運動用品、有機商店、藥妝店及藥局等指定通路消費，最高可享8%豐點回饋（1豐點可自動折抵1元帳單或交易手續費）；「DAWHO現金回饋卡」除國內1%、國外2%現金回饋無上限外，卡友只要達成指定任務，於包括樂、行、食、玩、學、家、寵等指定通路消費，最高可享國內7%、國外8%現金回饋。

MyData高效率 身分、財力證明得來速

永豐銀行表示，線上申辦永豐信用卡人數比例逐年增加，去（2020）年度已有約70%卡友採用線上辦卡；為提升服務效率，永豐銀行與MyData串接合作，民眾於申辦信用卡時，可選擇在MyData的安全認證下，同意將個人的身分證明及財力證明透過MyData轉送至永豐銀行，省下人工作業時間。民眾若有房、信貸需求，也可循同一方式取得個人貸款所需文件，運用科技體驗更便捷的金融服務。詳情請上永豐銀行官方網站查詢。