這兩色是2021代表色 黃天牧：今年是灰黃金牛年

金管會主委黃天牧昨（18）日指出，金管會今年新春記者會布置，特別選用極致灰(Ultimate Gray)與亮麗黃(Illuminating)兩種顏色，這是專門研究和開發色彩而聞名全球的彩通公司(Pantone)所挑選出來的 2021 年代表色。極致灰代表務實(Practical)與穩定(Rock solid)，亮麗黃代表溫暖(Warming)及樂觀(Optimistic)，兩者聯手則傳達出堅韌與希望的正向態度。

黃天牧說，金融是信心的行業，因此，金融監理最重要的就是維持金融穩定，有穩固的基礎，才能促進金融發展。

他並提到，《莊子‧逍遙遊》提到「水之積也不厚，則其負大舟也無力。風之積也不厚，則其負大翼也無力。」，金融市場要累積眾人的智慧、經驗及信任，才能在穩固的基礎上，進一步發展。

黃天牧說，自己上任以來一直強調「金融穩定」和「金融發展」並重，極致灰與亮麗黃的色彩組合正可代表金管會「穩定」及「發展」的施政目標，而在持續強化金融韌性的同時，也提供發展創新創意的足夠空間，雖則兩者不必然有所衝突，但如何權衡拿捏平衡點，常常需要集結眾人的智慧。

因此，金管會去年提出六大興利方案及資本市場藍圖等政策，在兼顧「金融穩定」與「金融發展」的目標下擬具各項策略。展望 110 年，金管會也將循序推動落實各項策略，希望在穩定基礎下謀求發展契機，迎向更輝煌(灰黃)的金牛年。