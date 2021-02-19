關店、失業繳不出房貸？法拍待拍量反創新低

去年疫情重創旅遊、餐飲等眾多行業，不少人預測關店潮、失業潮之下，許多房東、民眾將因繳不出房貸，房子流入法拍市場。法拍業者統計顯示，這項預測完全失準，2020年法拍待拍件數不增反減，且創下2006年統計以來新低。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，去年法拍屋不增反減，一來是房市買氣不差，若因疫情出現財務危機，必須處理房子，只要降價多可順利銷售。由於現在有實價登錄，房價資訊透明，屋主較能掌握出售價格，也比較不會因為開價過高，錯失脫手機會。

第二，現在民眾法拍資訊管道多， 若資產淪入法拍，多會設法延後拍賣，以爭取處理時間，如果順利處理，即可不淪入法拍。

根據寬頻房訊統計，近年法拍待拍物件在2009年，金融海嘯後一年，達到最高點，當年共有法拍量達4.6萬件，待拍總金額也高達2100多億元。

之後逐年下降，2017年一度跌破一萬件至9945件 ，2018年回升到一萬多件，2020年法拍待拍件數下探至8881件，較2019年減少約5%，並創下2006年統計以來新低。

雖然待拍件數減少，意即可選擇物件減少，但數據顯示，民眾仍熱衷進場投標，全台平均成交率達47%，比前一年增加兩個百分點，平均投標人數也比2019年增加，其中，台中平均每件有5人投標，標況最熱，平均加價率14%，也是六都之冠。