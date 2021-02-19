利率走低、停售效應 1月傳統型保單買氣低迷
根據壽險公會資料顯示，今年1月業績，總保費收入2678.67億元，減少9.5%，初年度保費收入減少14.0%，傳統型保費收入維持大於投資型保費收入；投資型保險商品初年度保費收入340.44億元，占全險初年度保費收入之43.5%，去年同期投資型保險初年度保費收入則占17.5%。
壽險公會表示，本年度壽險業業績表現有二點說明，第一，傳統型保險商品部分，利變型壽險因宣告利率走低，買氣持續低迷，又考量清償能力之影響，業者於去年度陸續停售失能扶助險，本年度1月傳統型初年度保費收入相較去年同期減少41.2%。
第二，投資型保險商品部分，受惠於金融市場表現突出，美、台股持續創新高，投資意願熱絡，刺激民眾購買意願，致本年度1月投資型初年度保費收入相較去年同期增加113.6%。
此外，初年度保費收入781.96億元中，各個通路業績分別為，壽險公司本身行銷體系占36.22%，銀行經代保代通路55.37%，傳統保險經紀人、保險代理人僅占8.41%；銀行經代保代通路的初年度保費收入占率高於壽險公司自身行銷體系通路。
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