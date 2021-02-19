首家喊千元！美銀升環球晶目標價至1,050元

環球晶（6488）宣布取得更多世創股權，花旗環球證券日前上調環球晶目標價至880元，追平里昂、為外資圈對環球晶最高的「基本」目標價，美銀證券今（19）日報告指出，環球晶不論以目前取得世創57%的股權，或在未來取得更多股份，都將大幅挹注今年獲利；一口氣將目標價提高到1,050元，為首家對環球晶喊出千元目標價的外資券商。

台股今天大跌，但利多激勵環球晶逆勢漲，午盤左右仍漲近1%，來到714元，連三天上漲。

此前外資圈有摩根士丹利將環球晶的「樂觀」目標價喊到1,100元，基本目標價為840元，美銀證一舉將基本目標價升至1,050元，是環球晶樂觀派的新指標。

美銀表示，環球晶目前已取得57%的世創股權，計畫收購更多股票，今年底前完成收購案，因此不論吃下多少世創股權，環球晶明年業績都會有實質挹注。值得注意是，環球晶拿下57%股權，就已經對獲利大有幫助。

美銀推估，若環球晶到收購結束，仍掌握世創57%股權，明年淨利將額外增加26%。樂觀情境下，環球晶取得100%世創股權，淨利增幅更上看46%。

上述並假設，環球晶透過現金和股權完成收購，每股純益（EPS）可能被稀釋40%-60%，換算出明年基本EPS仍達52元至58元（稀釋40%），相較於美銀原本預估的41元，大大提升。

美銀表示，基本面來看，受惠邏輯半導體需求及記憶體景氣復甦，2021-2022年矽晶圓市況都將不錯，特別是環球晶結盟世創，將囊括三成以上的市場，前三大供應商總份額超過90%，無疑受惠最大。

美銀依環球晶今、明年平均預測的獲利表現，結合其產業地位提升、給予更高的24倍本益比，推算環球晶的基本目標價達千元之上。近年信越化學本益比介於17倍至21倍，美銀認為，環球晶挑戰千元很合理，絕對沒有昂貴疑慮。