磊山保經：買外幣保單 先保障後理財

新台幣對美元升值動能持續強勁，加上年終獎金入帳，磊山保險經紀人表示，可趁新台幣強勢時，適當打造外幣保單，不過要提醒的是，不同年齡層有不同階段的需求，應先備齊保障，再規劃其他的理財型保單。

磊山保經業務總監王鈺婷表示，多數民眾購買保單，仍會以報酬率為重點，考慮儲蓄性質，會選擇利變型、分紅保單等儲蓄型商品；客戶群主要分為小資族群、高資產族群，小資族建議參考利率較高的保單，高資產族群則建議傳承功能較高的保單。

民眾挑選保單時，可按照自身年齡，決定保單年期的長短，美元保單也有壽險槓桿，例如存100萬元，換到的槓桿有20倍，就有2,000萬元的壽險保障。

王鈺婷說，現階段是購買美元商品的最好時間點，趁現在美元疲軟，買美元等於用較少的台幣，換到較多的美元，例如，用28元新台幣買1美元較以往便宜。

換句話說，民眾現在購買美元保單，有機會賺到匯差，未來若要運用這筆錢，也賺到了利息。

不同年齡層，也有不同的保單搭配。年紀較大的民眾，可選擇免體檢額度較高的美元保單，作為資產傳承的規畫工具；而像是20幾歲的年輕族群，想要購買美元保單，可選擇目前市面上討論熱度較高的分紅保單。

分紅保單的挑選，包括保單紅利配發比率、「中分紅」水準高低、保險公司分紅紀錄等等，而分配比率越高，對保戶越有利。

王鈺婷指出，分紅保單可同時做為保障和理財的規畫工具，也有較穩定的紅利收入，屬於前期給予保障、後期給予退休資金的分紅型保險商品。民眾可依此概念，尋找適合自己的保單。